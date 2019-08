Merken Gemerkt

Merken

20.08.2019

Umfeld- und Innenraumkamera-System für automatisiertes Fahren Fahrerassistenz

Continental hat ein kombiniertes Kamerasystem aus einer nach innen schauenden Infrarot-Kamera und einer nach außen schauenden Kamera entwickelt. Dieses System beobachtet sowohl den Fahrer auf dem Fahrersitz und ermittelt fortlaufend, ob er in der Lage ist, die Fahrverantwortung zu übernehmen, als auch die Verkehrssituation vor dem Fahrzeug. Diese Systemlösung dient der sicheren Übergabe der Fahrverantwortung beim automatisierten Fahren

Die Kameradaten werden von der dazugehörigen Software permanent ausgewertet. Sie zeigen beispielsweise, ob der Fahrer aufmerksam oder abgelenkt ist, ob er sich den Kindern auf den Rücksitzen zugewandt hat oder seinem Smartphone, ob er die Hände am Lenkrad hat oder hinter dem Kopf verschränkt.

Die „Road AND Driver“-Kamera befindet sich hinter der Windschutzscheibe des Fahrzeugs oberhalb des Rückspiegels. Sie ist an dem Ort untergebracht, an dem heute schon die Kamera sitzt, deren Objektiv nach vorne auf die Straße gerichtet ist und Daten für Fahrassistenzsysteme bereitstellt. Kameras spielen eine Schlüsselrolle bei der Realisierung moderner Fahrerassistenzsysteme und sind fester Bestandteil der Sensorik für automatisiertes Fahren.

Merkmale der neuesten Frontkamera-Generation sind eine Bildauflösung, die von einem bis zu acht Megapixeln reicht, exzellente Nachtsichteigenschaften und ein Öffnungswinkel von bis zu 125 Grad, um querende Objekte im Straßenverkehr noch früher erkennen zu können. Dazu kommen neben den klassischen Computer Vision-Verfahren neuronale Netze zum Einsatz, die sich entsprechend der zur Verfügung stehenden Hardware skalieren lassen.

In Kombination mit einer Innenraumkamera, die erkennt in welcher Position sich der Fahrer befindet, wohin sein Blick geht und wo seine Hände sind, gilt ein solches System als eine Grundvoraussetzung, um Autos mit automatisierter Fahrfunktion auf die Straße bringen zu können. Denn nur, wenn der Wechsel zwischen den Fahrmodi „automatisiert“ und „manuell“ sicher und verlässlich erfolgen kann, lässt sich automatisiertes Fahren überhaupt realisieren. Der Fahrer muss darauf vertrauen können, dass ihm das Fahrzeug nur dann die Fahrverantwortung überträgt, wenn er dazu bereit ist.

Die „Road AND Driver"-Kamera ist eine Systemlösung zur sicheren Übergabe der Fahrverantwortung beim automatisierten Fahren. © Continental AG

Innenraumbeobachtung optimiert Rückhaltesysteme

Die Daten der Innenraumkamera lassen sich jedoch nicht nur für eine sichere Übergabe der Fahrfunktion auswerten. Sie können darüber hinaus mit Hilfe der Software-Funktion „Occupant Safety Monitor” verwendet werden, um die passiven Sicherheitssysteme wie Gurte oder Airbags optimal auf die jeweilige Situation anzupassen. So kann dann zum Beispiel die Auslösung der Airbags gezielt auf die ermittelte Innenraumsituation abgestimmt und so deren Schutzwirkung optimiert werden. Ein Aspekt der beschriebenen Innenraumüberwachung durch die „Road AND Driver”-Kamera ist, dass die Kameradaten lediglich ausgewertet werden – nicht aber aufgezeichnet.

Fahrerbeobachtung – Bestandteil der zukünftigen Euro NCAP-Roadmap

Die Verbraucherschutzorganisation Euro NCAP hat die Themen Fahrerbeobachtung sowie das sogenannte Baby- oder Kinder-Monitoring in geschlossenen Fahrzeugen in ihre Agenda aufgenommen. Ablenkung, Übermüdung oder das Vergessen von Kleinkindern oder schlafenden Babys im Fahrzeug sind Risiken, die durch das Kamerasystem von Continental minimiert werden können. Es liefert Daten auf deren Basis entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.

Noch sind die exakten Szenarios, die in den kommenden Euro NCAP-Prüfregularien relevant werden, nicht abschließend festgelegt. Es steht aber bereits fest, dass solche neuen Vorgaben ab 2020 beziehungsweise 2022 erfüllt werden müssen.

weitere Informationen