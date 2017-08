Merken Gemerkt

11.08.2017

Ultraschall-Prozessor und Treiber für die Objekterkennung

Die Ultraschall-Signalprozessoren und -treiber PGA460 und PGA460-Q1 von Texas Instruments sind bei Mouser auch in Automotive-Ausführung (PGA460-Q1) erhältlich. Bei geringem Energieverbrauch können sie Objekte in verschiedenen Entfernungen erkennen und zur Lage- bzw. Positionserkennung oder in der Robotik eingesetzt werden.

Die Bausteine sind bei Mouser erhältlich © Mouser

Die Bausteine sind integrierte Ultraschall-Signalaufbereiter und -Schwingertreiber in SoC-Ausführung mit einem DSP-Core. Die Bausteine verfügen über zwei treiberbasierte Topologien: eine transformatorbasierte Topologie, mit einem ergänzenden lastseitigen Treiberpaar (Low Side) zur Ansteuerung eines Schwingers mithilfe eines Hochsetztransformators, oder eine direkt ansteuernde Topologie mit externen versorgungsseitigen FETs (High Side).

Für die Erfassung setzen die Geräte ein Echosignal ein, mit dem Objekte vom extremen Nahbereich (ab 5 cm) bis zu größeren Entfernungen (bis zu 11 m) zuverlässig erkannt werden können. Diese Funktionalität wird durch das analoge Frontend (AFE) ermöglicht, das aus einem rauscharmen Verstärker gefolgt von einer programmierbaren zeitvariablen Verstärkerstufe besteht, die das Signal in einen A/D-Wandler speist. Dieses digitalisierte Signal wird dann im DSP-Core sowohl für die Nah- als auch Fernbereichserfassung mithilfe zeitveränderlicher Schwellen verarbeitet.

Zu den Interfaces für die Datenübertragung gehören eine Zeit-Befehl-Schnittstelle (Time-Command Interface, TCI), ein asynchroner Eindraht-USART-Anschluss und ein CMOS-Pegel-USART. Die Bauteile sind darüber hinaus mit einer On-Chip-Systemdiagnose ausgestattet, die Informationen über Spannung, Frequenz und Abfallzeit des Schwingers/Transducers bereitstellt. Für die TI-Bausteine PGA460 gibt es das BOOSTXL-PGA460 Evaluation Module, das mithilfe eines Evaluation Kit TI MSP430 USB LaunchPad eine USB-zu-PC-GUI-Übertragungsbrücke erzeugt.

