29.08.2019

Ultra-Wideband Vernetzungstechnik im Fahrzeug Concept Car

NXP Semiconductors und Volkswagen geben Einblicke in UWB (Ultra Wideband) und zukünftige Anwendungsbereiche der Vernetzungstechnologie in der Autoindustrie. In einem Volkswagen Concept Car haben die Unternehmen das Potenzial von UWB für Sicherheit und Komfort der Fahrzeuginsassen umgesetzt.

Auto und Anhänger verbinden sich automatisiert. © NXP Semiconductors

UWB ermöglicht neue Anwendungen im Automobilbereich zum Beispiel die Erkennung von Lebewesen im Fahrzeug, automatisiertes Valet-Parking, eine automatische Aktivierung der Anhängerkupplung oder einen Zugang zu Parkplätzen und ihre automatische Bezahlung bei der Durchfahrt. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Erkennung des Bewegungsmusters von Personen für den personalisierten, anlernbaren Zugang zum Auto: Der Volkswagen UWB Autoschlüssel nutzt präzise Sensortechnologie und künstliche Intelligenz, um die Bewegungsmuster und Gesten von Nutzern zu erlernen.

UWB hilft z.B. dabei Autodiebstähle zu verhindern, die darauf basieren, die Kommunikation zwischen Schlüssel und Fahrzeug abzuhören. Mit einer Kombination aus Sensorik und künstlicher Intelligenz können die Systeme personalisierte Gesten erlernen, um die Fahrzeugtüren schnell und einfach zu öffnen. Ein weiteres Beispiel ist die automatisierte Anhängerkupplung, über die sich Auto und Anhänger automatisiert verbinden. Möglich ist auch eine Überprüfung der ordnungsgemäßen Fixierung von Babyschalen oder der korrekten Airbag-Aktivierung. Durch die Kombination von Künstlicher Intelligenz und Sensorik kann ein UWB-System personalisierte Gesten zum einfachen Öffnen des Kofferraums erlernen.

