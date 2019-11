Merken Gemerkt

15.11.2019

Ultra-Wideband-Chip macht das Smartphone zum Autoschlüssel Mobile Dienste

NXP Semiconductors stellt einen Ultra-Wideband-Chip für den Automobilbereich vor. Die Ultra-Wideband-Technologie erlaubt eine präzise und sichere Lokalisierung in Echtzeit und das besser als Wireless-Technologien wie Wi-Fi, Bluetooth und GPS.

UWB wurde entwickelt, um Autos, Handys und anderen intelligenten Geräten ein räumliches „Bewusstsein“ zu verleihen, so dass Autos genau wissen, wo sich ihre Fahrer befinden. So ist der Zugang zum Auto über das Smartphone genauso komfortabel wie mit elektronischen Schlüsselanhängern. Die Nutzer können ihre Autos öffnen und starten, während sie ihr Handy bei sich haben, und ihre Fahrzeuge sicher per Smartphone ferngesteuert ein- und ausparken lassen. Darüber hinaus bietet der UWB-Chip Schutz vor Autodiebstählen durch Relaisangriffe.

In Verbindung mit der Vorstellung des Chips arbeiten NXP, die BMW Group, Continental und weitere Unternehmen im Car Connectivity Consortium (CCC) und mit dem IEEE zusammen an UWB-Anwendungen, um bestmögliche Kundenerfahrungen an der Schnittstelle zwischen Fahrzeug und mobilen Endgeräten zu gewährleisten. Ziel dieser Bestrebungen ist es, einen globalen Standard für den freihändigen Zugriff auf das Fahrzeug zu schaffen und weitere Anwendungen für die Fahrzeuglokalisierung auf Basis der UWB-Technologie zu ermöglichen.

Weitere UWB-Anwendungen im Automobilbereich

Neben dem schlüssellosen Zugang und dem ferngesteuerten Ein- und Ausparken eröffnet der NXP UWB-Chip viele andere Anwendungen wie Short Range Radar für die Verkehrszeichenerkennung und einen Zugang zum Kofferraum, den Smartphone Parkservice (über eine Smartphone-App können Autos „losgeschickt“ werden, um autonom zu parken), die Fahrzeugaufladung (selbständige Positionierung des Fahrzeugs auf oder an einer Ladestation), Drive Through Payment (Lokalisierung für sicheres „Bezahlen im Vorbeifahren) und Car as a key (Autos erhalten ohne zusätzlichen elektronischen Schlüssel Zufahrt zur Garage oder zum Parkhaus).

