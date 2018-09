Merken Gemerkt

03.09.2018

UL508-zertifizierte Flachwiderstände Leistungselektronik

TT Electronics stellt mit der WDBR-UL-Serie flache Hochleistungswiderstände vor. In der WDBR-UL-Serie sind Kriech- und Luftstrecken sowie Nennleistungen nach den Anforderungen der UL508-Norm ausgelegt. WDBR-UL-Widerstände, in der ‚Dickschicht auf Stahl‘ Technologie bringen durch das flache Format laut Hersteller viele Vorteile in industriellen Einsatzbereichen. Hierzu zählen Antriebs-Wechselrichter, dynamische Motorsteuerungen, Einschaltstrom-Begrenzer, Entstörschaltungen, sowie auch Heizelemente für elektronische Baugruppen.

© TT Electronics

Die Widerstände sind in neun Ohmwerten von 12Ω bis 150Ω in fünf Bauformen erhältlich. Durch die Gestaltung beträgt die Einbauhöhe unter 2 mm. Die WDBR-UL-Leistungswiderstände bieten laut Anbieter gute Isolation gegenüber einem Kühlkörper selbst nach Ausfall durch Überlast. Die Widerstände sind mit Dauer-Nennleistungen bis 1,4 kW erhältlich und können dauerhaft bis 7 kW Spitzenleistung abführen. Sie vertragen einzelne Überlast-Spitzen bis 13 kW.

Die Widerstände sind durch eine zentrale Befestigung leicht auf Kühlkörper zu montieren. Sie bieten eine Auswahl von flexiblen Kabel- oder auch Steck- und Lötanschlüssen. Die Widerstände sind nicht entflammbar. Der Aufbau umfasst eine Isolationsschicht auf einem Trägermaterial aus rostfreiem Stahl. Die Dickschicht-Leiter- und Widerstandsbahnen werden gedruckt, gebrannt und mit Hochtemperatur-Glasur geschützt. Die Lötanschlüsse sind verzinnt und die optionalen Kabelanschlüsse angelötet.

