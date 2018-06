Merken Gemerkt

Merken

05.06.2018

Tunnelmagnetoresistive Sensoren Sensorik

Endrich Bauelemente bietet tunnelmagnetoresistive Sensoren (TRM) seines neuen Vertriebspartners Crocus an. Dank einer von Crocus entwickelten TMR-Technologie verbrauchen die Sensoren mit 200 nA weniger Strom als z.B. Hallsensoren. Der Hersteller hat seine TMR-Technologie an NXP Semiconductors lizensiert, wo sie zur Herstellung eigener Sensoren für die Automobilindustrie zum Einsatz kommt.

© Endrich

Die wichtigste Produktfamilie von Crocus ist die CT83x-Serie mit Latch-Schaltverhalten bei der ein wesentlicher Vorteil der TMR-Technologie gegenüber einfachen Hallsensoren zum Tragen kommt: das omnipolare Schaltverhalten. Dabei reagiert der Sensor in gleicher Weise sowohl auf einen magnetischen Nord- als auch auf einen magnetischen Südpol. Hallschalter hingegen sind meist unipolar, d.h. sie schalten nur, wenn sich der Südpol der bedruckten Seite des Sensors annähert. Die CT83x-Serie bietet Sensoren mit Open-Drain und Push-Pull-Schaltausgängen, der Stromverbrauch liegt zwischen 200 nA und 1,6 mA bei interner 2Hz- bzw 10kHz-Taktung.

Beim Modell CT834 wurde der Komparator und Push-Pull-Output am Ausgang des Sensors weggelassen und das analoge Signal direkt nach außen geführt. Dadurch entsteht ein analoger Magnetfeldsensor mit einer hohen Empfindlichkeit von 660 mV/mT bei 3,3V Betriebsspannung. Die Ausgangsspannung bei B=0 liegt bei 0,5 VDD, was zu einem Messbereich von etwas mehr als 1 mT führt. Sollte in einer Applikation das omnipolare Schaltverhalten nicht erwünscht sein, bietet Crocus auch eine unipolare Variante in Form der CT51x-Familie an.

Alle Produkte von Crocus, Datenblätter sowie Muster sind ab sofort bei Endrich verfügbar und werden auf der Messe Sensor + Test 2018 in Halle 5 am Stand 140 bei Endrich gezeigt.

zu Endrich

weitere Produktinformationen