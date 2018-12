Merken Gemerkt

13.12.2018

Touchscreen-Controller-ICs für Automobilanwendungen Displays

Neue Touchscreen-Controller-ICs hat TouchNetix unter der Bezeichnung aXiom-Serie angekündigt. Sie wurden unter anderem speziell für den Automobilmarkt entwickelt. Damit lassen sich reaktionsschnelle Touchscreens mit einem dicken, unterschiedlich dicken oder konturierten Overlay bei gleichbleibender Empfindlichkeit auf der gesamten Bildschirmoberfläche entwickeln.

Die Implementierung von Hover-, Proximity-, Touch- und gleichzeitiger Force-Sensing-Funktionen ist mit einem kapazitiven Touchscreen-Controller möglich, der auch die Haptiksteuerung integriert. Mit dieser Kombination können OEMs 3D-Touch-Effekte realisieren.

Es werden Touchscreen-Designs in beliebigen und nicht standardmäßigen Display-Formaten, einschließlich extrem breiter Seitenverhältnisse und nicht rechteckiger Abmessungen unterstützt. Dabei lässt sich eine zuverlässige Berührungsempfindlichkeit auch in Bereichen mit starker Störstrahlung realisieren. Der Controller erfüllt die CISPR25 Level 3-Spezifikationen für Strahlungsemissionen ohne dass Gegenmaßnahmen nötig sind.

Die aXiom Controller wurden von Grund auf für den Einsatz in rauen Automobilumgebungen mit hohem Störpegel und für einen weiten Temperaturbereich entwickelt. Die Produkte verfügen über ein analoges Frontend, das eine schmalbandige Sinuswellenform mit niedriger Spannung verwendet, einer nahtlosen Frequenzumschaltung zur Vermeidung störbehafteter Frequenzbereiche und einem proprietären DSP. Ein Merkmal dieser Architektur ist ein Signal/Rausch-Abstand (SNR) von 80 dB. Dieser hohe SNR wird durch den aXiom-Controller von TouchNetix ermöglicht, der den Sensor mit niedrigen DC-neutralen 2,5 Vpk-pk speist. Die niedrige Ansteuerspannung des ICs erzeugt geringe Strahlungsemissionen. Die DC-neutrale Vorspannung reduziert auch die Belastungen, denen die Touchscreen-Materialien ausgesetzt sind. Hohe Ansteuerspannungen können zu optischen Schäden und sogar zu Metallmigration - einer Form der galvanischen Korrosion - im Sensormaterial führen, was zu einem vorzeitigen Ausfall des Touchscreen-Sensorstacks führt.

Der hohe SNR ermöglicht auch eine zuverlässige Mehrpunkt-Berührungserkennung bei dicken Overlays (einschließlich Acryl mit einer Stärke von mehr als 10 mm) oder bei einen Luftspalt im Stack, und sogar wenn der Benutzer Handschuhe trägt. Die Berührungsempfindlichkeit bei nassen Fingern oder nassem Bildschirm ist laut Anbieter besser als bei anderen Touchscreen-Controllern.

Die DSP-Engine des Chips ermöglicht eine Feinjustierung der Empfindlichkeit an jedem Knoten in der Sensormatrix: Das Berührungsverhalten des Bildschirms kann regional angepasst werden, um eine gleichmäßige Berührungsempfindlichkeit bei Bildschirmen mit unterschiedlich dickem Overlay zu gewährleisten. Dadurch können OEMs die Benutzerschnittstelle des Displays neu überdenken und Konturen, Höhen oder Täler erstellen, um den Finger des Benutzers zu führen, während der Benutzer vom Bildschirm weg schaut.

Der aXiom Controller kann auch eine kapazitive Näherungserkennung in einer Entfernung von bis zu 10 cm und eine grobe Positionserfassung eines Fingers bis zu 6 cm vom Bildschirm entfernt leisten. Dies unterstützt neue Hover- und Proximity-Funktionen in Touchscreen-Benutzeroberflächen. Darüber hinaus integriert der AX310 eine gleichzeitige Druckstärkenerkennung und Haptik-Steuerung, so dass der Touchscreen den Finger des Benutzers durch den Raum zur gewählten Taste führen, diese berühren und nur dann einen Tastendruck registrieren kann, wenn ein Anpressdruck an der Tastenposition erfasst wird. Die Druckstärkensensorik des AX310 erfasst Verschiebungen von 5 µm.

Die Controller-ICs unterstützen Touchscreens mit bis zu 56 x 56 Abtastkanälen sowie Abtastraten für Berührungs- und Anpressdrucksensorik von mehr als 200 Hz. Sie eignen sich für Displays mit einer Diagonalen von mehr als 15,6 Zoll sowie für nicht standardmäßige Formfaktoren und beliebige Seitenverhältnisse. Die TouchXub-Entwicklungssoftware wird mit den aXiom-Controllern geliefert, um das Design und die Abstimmung von Touchscreen-Designs zu unterstützen. © TouchNetix

