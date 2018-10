Merken Gemerkt

12.10.2018

Tool zur Unterstützung der Modellierung in MATLAB Simulink Software

MES Model Assist ist das neue Tool des Berliner Softwareunternehmens Model Engineering Solutions. Es unterstützt die Anwender beim Modellieren mit MATLAB Simulink von MathWorks, wobei es wiederkehrende Arbeitsschritte vereinfacht, beschleunigt und automatisiert.

© Model Engineering Solutions

MES Model Assist ist ein Produktivitätstool für die Modellierung mit MATLAB Simulink. Das Tool erstellt beispielsweise automatisch Signalpfade durch alle Hierachie-Ebenen von Simulink-Modellen hindurch. Schnittstellen von Subsystemen können automatisch überarbeitet werden, Ports und Signale werden konsistent umbenannt. Das Tool ist in das Kontextmenü von MATLAB Simulink integriert und für alle Simulink-Versionen ab R2009b einsetzbar.

Die Aktionen von Model Assist unterstützen die Nutzer beim Modellieren und nehmen häufige, zeitaufwändige und monotone Arbeitsschritte ab. Durch diese verbesserten Editiermöglichkeiten in Simulink wird der Modellierungsprozess laut Anbieter vereinfacht, weniger fehleranfällig und schneller. Insbesondere die Verbesserung der Modellstruktur im Rahmen eines Refactorings wird vereinfacht.

Modelle verbessern

Der klassische Einsatzbereich von MES Model Assist ist die Verbesserung eines bestehenden Modells. Das Model Refactoring ist gerade dann von Bedeutung, wenn große Modelle den Sicherheitsstandards wie der ISO 26262 entsprechen müssen. Das manuelle Refactoring großer Modelle kann zeitintensiv und fehleranfällig sein. Model Assist unterstützt die Anwender in ihrer Arbeit, indem mehrschrittige Arbeitsschritte automatisiert durchgeführt werden. So können in Model Assist Blöcke und Signale ausgewählt werden, für die eine Auswahl von Arbeitsschritten automatisiert ausgeführt wird. Durch einen Arbeitsschritt können beispielsweise zusätzliche Input-Signale einer beliebig höheren Ebene im Modell hinzugefügt werden.

