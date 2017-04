Merken Gemerkt

31.03.2017

Tool zur Szenariengenerierung im virtuellen Fahrversuch

IPG Automotive hat mit dem Scenario Editor ein leistungsstarkes Tool für die Simulationslösungen der CarMaker-Produktfamilie realisiert. Damit können schnell und effizient realitätsgetreue Szenarien für den virtuellen Fahrversuch generiert werden.

Der Scenario Editor bietet eine Vielzahl an Funktionen für den rein manuellen, schnellen Aufbau von Szenarien. Ohne Zusatzkosten lassen sich gezielt komplexe Verkehrssituationen erzeugen und so generische und dennoch realistische Testszenarien erstellen. Dabei liegt der Fokus auf dem einfachen Aufbau von Straßennetzen und der bequemen Konfiguration des Szenarios mit statischen und dynamischen Objekten per Drag-and-Drop. Änderungen am Szenario können grafisch unterstützt vorgenommen werden und sind somit für den Nutzer leicht umzusetzen und nachzuvollziehen. Die manuelle Szenariengenerierung zeichnet sich insbesondere durch die hohe Flexibilität und eine niedrige Einstiegshürde aus.

Mit dem Scenario Editor der CarMaker-Produktfamilie von IPG Automotive können schnell und effizient realitätsgetreue Szenarien für den virtuellen Fahrversuch generiert werden. © IPG

Für den Import real existierender Straßen in Szenarien kann zum einen das ADAS RP Interface der CarMaker-Produktfamilie genutzt werden. Aus HERE-Karten lassen sich so Straßennetze mitsamt Schildern, Markierungen und Ampeln exportieren und im Anschluss im Scenario Editor mit Verkehrsteilnehmern und statischen Objekten wie Gebäuden oder Vegetation ergänzen. Soll die Realität für bestimmte Anwendungsfälle noch genauer abgebildet werden, bietet IPG Automotive zum anderen gemeinsam mit Partnern die Möglichkeit, detaillierte, großräumige reale Straßennetze mithilfe von verschiedenen Messtechniken zu erfassen und die Daten anschließend für die CarMaker-Produktfamilie nutzbar zu machen. In die realen Straßennetze können bei Bedarf zusätzlich zuvor gewonnene Messdaten von dynamischen Verkehrsobjekten wie Fahrzeuge oder Fußgänger integriert werden. Somit stehen neben den realen Straßennetzen auch die realen Verkehrsteilnehmer und Bewegungsmuster im Testszenario zur Verfügung.

Der Scenario Editor ist mit dem kommenden Release 6.0 der CarMaker-Produktfamilie erhältlich.

