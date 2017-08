Merken Gemerkt

10.08.2017

TomTom High Definition Karten bilden 360.000 Autobahn-Kilometer weltweit ab

TomTom hat die Erweiterung seiner High Definition Karten bekanntgegeben. Diese decken nun auch alle Autobahnen in Westeuropa ab. Durch die zusätzlichen 175.000 km an Autobahnen in 19 Ländern ergibt sich eine weltweite Gesamtabdeckung der TomTom HD Karten und RoadDNA für autonomes Fahren von derzeit rund 360.000 km.

Die TomTom HD Karten und RoadDNA sind zwei genaue digitale Kartenprodukte © TomTom

Die TomTom HD Karten und RoadDNA sind zwei genaue digitale Kartenprodukte, die automatisierten Fahrzeugen dabei helfen, sich auf der Straßenkarte selbst zu orten und Manöver zu planen, auch bei hohen Geschwindigkeiten. So ermöglicht TomTom seinen Kunden und Partnern, die TomTom Karten und HD RoadDNA in einer Vielzahl von unterschiedlichen Fahrumgebungen zu testen – zum Beispiel unter den abwechslungsreichen Wetterbedingungen Skandinaviens und Südeuropas.

Im März dieses Jahres hatte TomTom bereits die Integration des gesamten Autobahn- und Schnellstraßennetzes auf dem US-amerikanischen Festland in die HD Karten – insgesamt rund 185.000 km – angekündigt. Die neue Erweiterung ermöglicht der TomTom HD Karten und RoadDNA eine weltweite Abdeckung von 360.000 km, einschließlich: Autobahnen und Schnellstraßen in 48 US-Bundesstaaten sowie Washington DC (185.000 km) sowie Autobahnen in Westeuropa (175.000 km).

