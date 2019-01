Merken Gemerkt

Merken

21.01.2019

Time-of-Flight-Kameras für den Automotive-Einsatz Sensorik

Becom bietet Time-of-Flight-Kameras (ToF) als Standardprodukte sowie als kundenspezifische Versionen an. Die Produkte werden inhouse validiert, hergestellt, getestet und kalibriert. werden. Bei Time-of-Flight-Kameras handelt es sich um lichtbasiertes Radar (Lidar) zur Erfassung der Umgebung in 3D z.B. für Anwendungen in der Automobilindustrie.

© Becom

Eine der beim Hersteller verfügbaren ToF-Kameras ist die Argos3D-P330 von Becom. Sie verfügt über einen hochauflösenden Tiefensensor in Kombination mit einem 2D-CMOS-Sensor. Der intelligente Tiefensensor liefert Tiefen-Informationen und Grauwert-Bilddaten für über 100.000 Pixel gleichzeitig.

Eine optionale 2D-Kamera erfasst Szenen in Farbe mit einer Auflösung von bis zu 1280 × 720 Pixel, und ermöglicht die Analyse von 3D-Tiefendaten in Kombination mit 2D-Daten. Die tatsächliche Reichweite beträgt mehr als 10m in Innenräumen und bis zu 3m im Freien mit einem Sichtfeld von 80 Grad. Der 2D- und 3D-Datenstrom wird von einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle bereitgestellt, die zudem über eine PoE-Funktion verfügt.

Time-of-Flight im Detail

Auf der Time-of-Flight-Technologie basierende 3D-Kameras liefern Tiefen-Informationen und Intensitäts-Daten für jeden Pixel (Grauwerte). Das aktive Beleuchtungsmodul sendet moduliertes Licht im nahen Infrarot-Bereich (IR) aus. Das im Sichtfeld befindliche Objekt reflektiert das Licht über das Objektiv auf den Sensor.

Die Abstandsdaten zum Objekt werden für jeden Pixel unabhängig ermittelt, indem die Phasenverschiebung berücksichtigt wird. Das Ergebnis des Messzyklus ist eine 3D-Punktwolke, die Intensitätsdaten für jeden Pixel enthält. Die Becom-Produkte decken bis zu 160 Messzyklen pro Sekunde ab. Time-of-Flight-Kameras senden Infrarotlicht aus und bestimmen die Entfernung für jeden Pixel über die Lichtlaufzeit des reflektierten Signals, um auf diese Weise die überwachte Szene als Punktwolke darzustellen.

Somit werden Hindernisse, Objekte und deren Position oder Volumina mit sehr hoher Geschwindigkeit ermittelt. Dies ermöglicht, ein relativ großes Umgebungsvolumen im Millimeter- und Zentimeter-Bereich schnell zu erfassen. Einsatzgebiete sind Fahrerbeobachtung, Gestensteuerung und Komfortfunktionen im Auto-Innenraum und Nahfeld-Hindernis-Erkennung im Außenbereich.

weitere Informationen