03.05.2018

Thermisch belastbare 10-nm-Class-DRAMs für Automobile Speicher-Chips

Samsung Electronics hat mit der Massenproduktion des 16-Gigabit (Gb) DRAM LPDDR4X in 10-nm-Class-Technologie für den Einsatz im Automobil begonnen. Das LPDDR4X erreicht eine hohe thermische Belastbarkeit, die den Einsatz des DRAMs in Automotive-Applikationen ermöglicht.

© Samsung

Einen Schritt über das für Temperaturen von -40 bis 105°C geeignete 20-nm-Class ‘Automotive Grade 2’ DRAM hinausgehend, ist Samsungs 10-nm-Class 16Gb LPDDR4X Automotive Grade 1-konform und erweitert damit den oberen Temperaturgrenzwert auf 125°C. Indem es die Temperaturwechselprüfungen von globalen Automobilherstellern übererfüllt, ist der Baustein für eine Vielzahl an Automotive-Anwendungen geeignet. 10nm-Class bezeichnet einen Prozesstechnologie-Node zwischen 10 und 19nm.

Auch in Umgebungen mit Temperaturen bis zu 125°C erreicht das in 10nm-Technologie gefertigte DRAM eine Datenverarbeitungsgeschwindigkeit von 4.266 Megabit pro Sekunde (Mbps), was gegenüber dem in 20-nm-Prozesstechnologie gefertigten 8Gb LPDDR4 DRAM einer Erhöhung von 14% entspricht. Darüber hinaus bietet der Speicher laut Hersteller eine 30% höhere Energieeffizienz.

Das LPDDR4X DRAM ist mit Kapazitäten von 12GB, 16GB, 24GB und 32GB verfügbar. Das Unternehmen plant, Technologiepartnerschaften für Automotive-Lösungen wie zum Beispiel Vision ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), autonomes Fahren, Infotainment-Systeme und Gateways zu verstärken.

