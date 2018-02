Merken Gemerkt

Merken

19.02.2018

Testlösungen für Automotive-Anwendungen Testsysteme

GÖPEL electronic bietet zahlreiche Testlösungen für Elektronik- und Automotive-Anwendungen sowie zur Programmierung und zur Automotive-Restbussimulation an. Mit den Embedded JTAG Solutions stehen Produkte für Validierung und Prototypentest sowie Programmierung komplexer Embedded-Systeme zur Verfügung.

PXI 6153 -Modul für Embedded-Flash-Programmierung über Automotive-Bus © GÖPEL electronic

Die Plattform SCANFLEX II Cube nutzt die Logik von Prüflings-Schaltkreisen, um komplexe Boards mit stark reduziertem physikalischem Zugriff zu testen und zu programmieren. Durch ihre multifunktionale Architektur bietet SCANFLEX II Cube zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Mit einer GÖPEL Flash-IP und dem Modul PXI 6153 können Steuergeräte über Automotive-Schnittstellen (z.B. CAN) programmiert werden. Typische Anwendungsfälle sind das Flash-Programmieren auf End-of-Line – Systemen sowie an Labor- und Reparaturplätzen.

JEDOS ist ein Embedded Test & Diagnostics Betriebssystem zum Realtime-Test. Unter Nutzung des nativen Prozessors bietet es höchste Fehlerabdeckung und umfassende Diagnose für digitale, analoge und Mixed-Signal-Baugruppen in kürzester Taktrate. Zahlreiche bewährte Technologien vervollständigen das Produktportfolio von GÖPEL electronic.

Für Anwender aus dem Automotive-Sektor gibt es ein breites Spektrum an Kommunikationscontrollern. Im Bereich des Infotainment-Tests steht der Video Dragon als Frame Generator und Frame Grabber zur Verfügung, um Hochgeschwindigkeits-LVDS-Verbindungen zu testen. Videoquellen, wie bspw. Kameras in Fahrassistenzsystemen, lassen sich durch den Automotive-Ethernet-Mediaconverter EasyCON an einen Standard-PC koppeln.

Alle Produkte für Automotive-Anwendungen sind vom 27. Februar bis 01. März auf der embedded world in Nürnberg am GÖPEL electronic Stand 271, Halle 4 zu finden.

zu GÖPEL electronic