Merken Gemerkt

Merken

27.04.2018

Testautomatisierungs-Plattform VectorCAST 2018 verfügbar Software-Entwicklung

Vector Software - Teil von Vector Informatik, einem Hersteller von Tools, Softwarekomponenten und Dienstleistungen zur Entwicklung von eingebetteten Systemen – hat jetzt VectorCAST 2018 vorgestellt. Das aktuelle Release beinhaltet neuer Features und Verbesserungen existierender Funktionalitäten.

VectorCAST ist eine Testautomatisierungs-Plattform für Embedded Software. Sie umfasst Produkte, die Testaktivitäten über den gesamten Zyklus der Softwareentwicklung automatisieren. Das jetzt veröffentlichte Produktrelease VectorCAST 2018 bietet mit der Funktionalität „Probe Point“ einen Weg, eine vollständige Anwendung dynamisch mit Codeblöcken (Probe Points) zu versehen. Damit werden Whitebox-Tests, Fehlerinjektionen und das Debugging von schwer wiederholbaren Wettlaufkonditionen ermöglicht. Der Benutzer erhält einen intuitiv bedienbaren grafischen Editor und kann seine bisherigen Werkzeugketten um die Fähigkeit erweitern, VectorCAST Probe Points zu erstellen und zu verwalten.

Die neue Funktionalität der Komponentenabdeckung unterstützt Nutzer mit geringen Zielressourcen durch die Teilung einer Anwendung in mehrere logische Komponenten, die isoliert behandelt werden. Integriert ist dies in die Features zur Systemtest-Automatisierung von VectorCAST/QA, welches automatisch alle Tests an jeder Komponente durchführt und die Abdeckungsergebnisse in einen gemeinsamen Bericht zusammenführt.

VectorCAST 2018 erlaubt die Testkollaboration über das gesamte Unternehmen hinweg. Nutzbar sind neue Funktionen für das Teilen von Testartefakten und deren Verwaltung sowie für die Echtzeitanalyse und eine verbesserte Testautomatisierung. © Vector Informatik

weitere Informationen über VectorCAST 2018