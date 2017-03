Merken Gemerkt

21.03.2017

Testabläufe am Prüfstand automatisieren

in-tech hat für komplexe Simulationsprozesse das modulare orangeHiL-System entwickelt, welches in Kombination mit dem orangeSwitch automatisierte Testabläufe erlaubt.

Somit ist ein automatisiertes Umschalten zwischen Steuergeräten am HiL oder Prüfstand möglich, was eine bessere Auslastung am Prüfstand erzielt und die mechanische Fehleranfälligkeit verringert.

orangeSwitch ist unabhängig vom verwendeten HiL-System und skalierbar. Dies bedeutet, dass der orangeSwitch für Steuergeräte mit unterschiedlichster Pin-Anzahl gefertigt werden kann, sei es z. B. ein 8-poliges Kombiinstrument oder auch ein 280-poliges Motorsteuergerät. Eine Breakout-Box kann optional direkt integriert werden, um einen Zugriff auf einzelne oder sämtliche Pins zu ermöglichen. Auch eine Ansteuerung von Aktoren oder zusätzliche Überwachung von Signalen ist möglich.

Funktionsweise orangeSwitch. (© in-tech)

Sollen mehrere Hardware-Varianten desselben Steuergerätes getestet werden, hat der Anwender jetzt folgende Option: Anstatt diese Varianten einzeln mit dem HiL zu verbinden, werden alle gleichzeitig an den orangeSwitch gesteckt. Der Switch wird wiederum mit dem HiL verbunden und zwar genau an der Stelle, an der zuvor die jeweils gerade getestete ECU-Variante steckte. Danach wird der orangeSwitch per Ethernet mit dem Testautomatisierungs-PC verbunden. Die speziell mitgelieferten orangeSwitch Steuer-Plugins können zudem in die Testautomatisierungssoftware eingepflegt werden.

www.in-tech.com