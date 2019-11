Merken Gemerkt

12.11.2019

Temperaturerfassung über die Ethernet-Schnittstelle Messen und Testen

Bis zu acht Thermoelemente der gängigen Typen können direkt per Schraubklemmen an das Temperatur-Messmodul E-TC von Measurement Computing (MCC) angeschlossen werden. Die Lösung mit Ethernet-Schnittstelle verfügt über einen 24-Bit-A/D-Wandler, integrierte Kaltstellen-kompensation, Kabelbrucherkennung, Ereigniszähler und acht digitale I/O-Kanäle mit Alarmfunktion.

© Measurement Computing

Mitgeliefert werden Treiber und Programmierbeispiele für Windows, Linux und Android. Außerdem werden Standardprogramme, wie beispielsweise LabVIEW, DASYLab oder DAQami unterstützt. Die differentiellen Thermoelement-Eingänge sind zum Host isoliert ausgeführt. Sie ermöglichen dank 24 Bit Auflösung eine Temperaturaufzeichnung mit bis zu 4 Messwerten pro Sekunde und Kanal. Zwei Sensoren dienen der Kaltstellenkompensation (CJC). Offene Thermoelement-Anschlüsse oder Kabelbrüche werden automatisch erkannt.

Ein 32 Bit Zähler und acht digitale I/O-Kanäle – ebenfalls vom Host isoliert – komplettieren die Ausstattung. Die High-Drive-Ausgänge (±24 mA) können unter anderem auch für Temperaturalarme konfiguriert werden. Die Übertragung der Messdaten erfolgt über Ethernet bzw. LAN. Im Lieferumfang sind Bibliotheken und Programmierbeispiele für Programmiersprachen wie C, C++, VB, C# .Net, VB .Net und Python enthalten.

