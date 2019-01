Merken Gemerkt

29.01.2019

Telemetrie- und Cloud-Systeme für mobile Arbeitsmaschinen Mobile Automation

Sontheim Industrie Elektronik (SiE) erweitert sein Portfolio mit der Telemetrie-Modul Serie COMhawk xt für Vernetzung und Datenverarbeitung. Das Connectivity- und Datamanagement-Modul COMhawk xt ist das leistungsstärkste Mitglied der COMhawk Produktfamilie des Anbieters und steht ab sofort zu Verfügung.

Ausgestattet mit einem Cortex A9 (single/dual core) Prozessor und einer Speicherkapazität bis zu 1GB RAM und 64GB Flash wird eine Datenvorverarbeitung bereits auf dem Modul und somit vor der Übertragung und Weiterverarbeitung durch Cloud-Dienste absolviert (Edge Computing). Das Modul kann dabei entweder über Standardschnittstellen in eine bestehende Cloud und Infrastruktur eingebunden werden, oder es kann auf das Sontheim Cloud Portal zugegriffen werden. Über einen sicheren Kommunikationsweg und einer eindeutigen ID Zuweisung, können die Daten in verschiedenen Dashboards visualisiert und angezeigt werden.

Zudem unterstützt das Modul verschiedene IoT-Technologien für eine M2M-Kommunikation mittels WiFi und einer Kommunikation zwischen Maschine und einer vorhandenen Infrastruktur. Dabei wird auf dem Modul eine 4G-Kommunikation bereitgestellt und das Modul ist bereits 5G ready. Eine mobile Datenanbindung der Maschine ist somit global sichergestellt, auch in Regionen, in denen keine 2G/3G Infrastruktur zur Verfügung steht. Außerdem ist das Modul in der Lage, eine Embedded-Diagnose direkt im Fahrzeug auszuführen und OTX und ODX Abläufe on-board zu handeln.

Durch einen integrierten GPS Empfänger besteht zusätzlich die Möglichkeit einer genauen Positionsbestimmung. Der Empfänger unterstützt dabei das GPS, GLONASS, Beidou und QZSS Satellitensystem. Der integrierte 3-Achsen Bewegungssensor und eine gepufferte Echtzeituhr stehen ebenfalls zur Verfügung und können die Hardware jederzeit aus einem Schlafmodus aufwecken, beispielsweise für einen Schutz vor unerlaubten Zugriff auf das Fahrzeug.

Das Modul wurde speziell für den rauen Einsatz mobiler Arbeitsmaschinen entwickelt. Das IP69K Gehäuse bietet dabei einen Schutz gegen Strahlwasser, Salz und Nebel und hält den rauesten Bedingungen stand. Das System wurde EMV-geprüft und ist vibrations- und schockgeprüft, gemäß den Normen im Kfz-, Bau- und Landmaschinenbereich. © Sontheim Industrie Elektronik

Nicht nur ein stabiles und robustes Gehäuse für den Einsatz unter rauesten Bedingungen, sondern auch das Betriebssystem auf Linux Basis erleichtern eine sichere Umsetzung vieler Anwendungen. Die Vielzahl von verschiedenen Schnittstellen machen diese universal einsetzbar und auf nahezu jede Applikation adaptierbar. Neben zwei CAN-Schnittstellen (optional bis zu vier CAN-Schnittstellen), die zur Anbindung an jegliche Art von Fahrzeug dienen, einer WiFi-Schnittstelle und einem Ethernet-Anschluss ist die Hardware standardmäßig mit einem digitalen Eingang ausgestattet.

