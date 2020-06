Merken Gemerkt

Merken

04.06.2020

TargetLink 5.0 unterstützt Adaptive AUTOSAR Entwicklung mit Adaptive AUTOSAR

dSpace bringt die neue Version des Seriencode-Generators TargetLink, die erstmals den Adaptive-AUTOSAR-Standard unterstützt. Damit können Software-Entwickler nun Adaptive-AUTOSAR-Modelle und dazu erforderlichen Code erzeugen.

Der Fokus liegt zunächst auf der Modellwiederverwendung von Non- und Classic-AUTOSAR-Modellen. Das heißt, dass TargetLink-Nutzer Modelle, die sie zuvor in Non oder Classic AUTOSAR erstellt haben, mit TargetLink 5.0 oder höher auch für Adaptive AUTOSAR nutzen können. Auch die Modellierung von Adaptive AUTOSAR im TargetLink Data Dictionary erfolgt analog zu Classic AUTOSAR, so dass die Anwendung unverändert einfach bleibt. Der Umfang der Adaptive-AUTOSAR-Unterstützung wird in den kommenden Monaten in enger Abstimmung mit Anwendern erweitert. So wird sichergestellt, dass in agilen Entwicklungsprozessen genau der Seriencode erzeugt werden kann, der künftig für Adaptive-AUTOSAR-Steuergeräte benötigt wird.

Die neue Version des Seriencode-Generators TargetLink unterstützt erstmals den Adaptive-AUTOSAR-Standard. (© dSpace)

Ab sofort stehen Vorabversionen zukünftiger TargetLink-Versionen mit Adaptive-AUTOSAR-Unterstützung zur Verfügung. Anwender sollen damit schon in einem frühen Entwicklungsstadium die Vorzüge der neuen Funktionalitäten testen und bewerten. Nach iterativ erweiterten Vorabversionen fließen die Funktionalitäten in das dSPACE B-Release im Herbst ein. Auch für SystemDesk bietet dSPACE seit Release 2019-A Adaptive-AUTOSAR-Unterstützung. Damit wird es möglich, Classic-AUTOSAR-Software-Komponenten, die beispielsweise mit TargetLink erstellt wurden, in einem Adaptive-AUTOSAR-Steuergerät wiederzuverwenden. Darüber hinaus können virtuelle Adaptive-AUTOSAR-ECUs in Kombination mit SystemDesk und VEOS – der PC-basierten Simulationsplattform von dSPACE – einfach und schnell getestet werden.

www.dspace.com