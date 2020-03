Merken Gemerkt

Merken

13.03.2020

TACT-Schalter mit Betätigungskraft von 5 N Elektromechanik

Seine Automotive-TACT-Schalter der SKSU Serie erweitert Alps Alpine um ein Mittelhub-Modell. Der SKSUBBE010 weist eine Betätigungskraft von 5 N und einen Schaltweg von 1,04 mm auf. Das IP67-geschützte Bauelement verfügt über Abmessungen von 5,3 mm x 5,4 mm x 4,34 mm (B x T x H) und eine Lebensdauer von 250.000 Schaltzyklen.

© Alps Alpine

Das Bauelement ist für das Schalten von Strömen von 50 mA bei maximal 16 VDC ausgelegt. SKSUBBE010 verfügt über einen Schaltweg von 1,04 mm am längeren Ende des Mittelhubbereichs und eine Betätigungskraft von 5 N. Diese Eigenschaften verbessern die Genauigkeit, verhindern ein versehentliches Betätigen und bieten laut Hersteller ein hochwertiges Bediengefühl. Das Design mit Vorhub vermeidet Klappergeräusche bei der Integration in das Endprodukt. Die Serienfertigung beginnt im April 2020.

Die SKSU-Serie ist kompatibel zur bestehenden SKTQ-Serie. Anwender, die ein vorhandenes Produkt verwenden, können mit dem neuen Modell das Schaltgefühl ohne Änderung des Baugruppendesigns weiter verbessern.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit werden Schalter im Fahrzeuginneren zunehmend in das Lenkrad integriert, so dass der Fahrer sie betätigen kann, ohne den Blick von der Straße abzuwenden. Auch die Bedienelemente für das automatisierte Fahren werden immer öfter so platziert, dass der Fahrer unmittelbaren Zugriff darauf hat. Das automatisierte Fahren gemäß Stufe 2 und 3 erfordert je nach Umständen einen Wechsel zwischen dem menschlichen Fahrer und dem automatisierten Fahrmodus. Dieser Wechsel erfolgt mit Hilfe von Schaltern und muss im Notfall sehr schnell durchgeführt werden.

weitere Informationen