03.07.2018

Szenario-Editor von NORDSYS für V2X-HiL-Teststände Test-Tools

Der Anbieter von V2X-Systemlösungen NORDSYS bietet den V2X-Szenario-Editor waveBEEcreator auch für das Entwicklungs- und Testsystem waveBEEplus an. Mit der Software-Lösung kann ein Entwicklungs- oder Versuchsingenieur infrastrukturbasierte V2X-Testsituationen definieren. Aus diesen Szenarien generiert das waveBEE-System dann reale und korrekte V2X-Nachrichten.

© NORDSYS

Die waveBEEplus dient als multiple Sendestation in HiL-Testständen, während die autark arbeitende waveBEEto-go als Testequipment im Feld zum Einsatz kommt. Somit ist die Durchführung identischer Tests unter Laborbedingungen wie auf einer Teststrecke möglich. Ein Szenario kann dabei einen Einzelnen oder die Abfolge mehrerer Test-Cases abbilden.

Eine Besonderheit des Systems liegt darin, dass die frei definierbaren Szenarien an jedem Ort der Erde reproduzierbar und konform zu den regionsspezifischen Kommunikationsstandards ausgeführt werden können. Der Szenario-Editor erlaubt ein Bearbeiten von Szenarien direkt auf der Karte. Die unterschiedlichen Nachrichtentypen wie CAM, DENM, SPAT, MAP oder BSM werden auf einer interaktiven Karte dargestellt und können konfiguriert werden. Die Software erlaubt dabei nur die Erzeugung standardkonformer Nachrichteninhalte, sodass Fehlerquellen durch ungültige Nachrichtenformate ausgeschlossen werden können.

Editierbare V2X-Events

Bei einem Prozessdurchlauf erzeugt der Anwender virtualisierte V2X-Sendestationen und Nachrichten verschiedener Typen per Mausklick. Sämtliche Parameter des Nachrichtentyps sind dabei innerhalb der vorgegebenen Standards editierbar. Ein Beispiel wäre eine event-getriggerte Nachricht vom Typ DENM (Decentralised Environmental Notification Message) für ein liegengebliebenes Fahrzeug, die neben anderen folgende Parameter haben kann: Wie lang soll die Meldung gesendet werden, an welchem Ort ist das Fahrzeug platziert, welchen Relevanzbereich hat der Event etc.

Sobald das Szenario finalisiert ist, kann das gesamte Szenario mit den definierten Sendestationen, Triggern und Nachrichtentypen gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen, verändert oder auch komplett an einen anderen Ort verlegt werden, um reproduzierbare Umgebungen für Tests und Erprobungen gewährleisten zu können.

Übertragbar auf mobile und stationäre Hardware

Das Szenario-File kann drahtlos auf die mobile Lösung waveBEEto-go übertragen werden. Sowohl die „plus“ als auch die „to-go“ erzeugen ITS G5 IEEE802.11p-Nachrichten aus den Szenariodaten und senden diese real aus, so als ob alle V2X-Sender tatsächlich in der Umgebung vorhanden wären. Mittels einer Android-App können die Szenarien mit einem mitgelieferten Android-Tablet auch vor Ort weiter konfiguriert werden. Über einen integrierten Akku ist das „to-go“ System im freien Feld rund 6 bis 8 Stunden einsetzbar. Ein gleichzeitiges Laden, zum Beispiel über ein Fahrzeug-Bordnetz, ist möglich.

zu NORDSYS