Merken Gemerkt

Merken

07.11.2018

Systemlösung für einen emissionsarmen Antrieb Antriebstechnik

BorgWarner hat die Kombination seines vom eBooster elektrisch angetriebenen Verdichters und der riemengetriebenen Motor-Generator-Einheit (MGU) in einem Versuchsfahrzeug vorgestellt. Die Lösung lässt sich in existierende Antriebssysteme integrieren und ist somit für die 48-Volt-Elektrifizierung einsetzbar.

Vorteile wie mehr Drehmoment im niedrigen Drehzahlbereich bei Motor-Downsizing-Konzepten, die Option zum Downspeeding oder die Möglichkeit zu Rekuperation führen zu Treibstoffersparnissen. Bei dem Versuchsfahrzeug, einem schweren Pickup-Truck, konnten über die intelligente Systemkombination eine Reihe von Energiesparmaßnahmen realisiert werden. So wird Bremsenergie zurückgewonnen und zusätzliches Drehmoment steht bei gleichzeitig spontanerem Ansprechverhalten des Motors zur Verfügung. Neben einer Reihe weiterer Funktionen bietet das System eine längere Stromverfügbarkeit bei abgeschaltetem Verbrennungsmotor.

Der vom eBooster elektrisch angetriebene Verdichter arbeitet unabhängig vom Abgasstrom, da das Verdichterrad elektrisch angetrieben wird. Er liefert laut Hersteller ein hervorragendes Drehmoment schon im unteren Drehzahlbereich und kann mit einem aktiven Bypass variabel im Ansaug- bzw. Abgastrakt platziert werden. Eine hohe Systemeffizienz, außergewöhnliche Leistungsdichte sowie eine noch kürzere Beschleunigungszeit des Verdichterrads eliminieren das Turboloch nahezu vollständig. Die Technologie reduziert Pumpverluste und bietet, aufgrund des höheren Drehmoments im unteren Drehzahlbereich, die Möglichkeit eines weiteren Downsizings und Downspeedings.

Flexible MGU ersetzt herkömmlichen Generator

BorgWarners MGU wird innerhalb einer Powertrain-Architektur verbaut und ersetzt den herkömmlichen Generator (Lichtmaschine). Die leistungsstärkere MGU ist dazu über einen Nebenaggregatsantrieb mit dem Motor verbunden. Je nach Architektur und Packaging-Erfordernissen ist die Einbauposition variabel, zudem bieten die verschiedenen verfügbaren Konfigurationen unterschiedliche Leistungscharakteristika. Über das Zu- bzw. Abschalten von Drehmoment wird genügend regenerative Energie für den zusätzlichen Energiebedarf des Fahrzeugs gewonnen und so entsprechende Kraftstoffeinsparungen erzielt. Die 48-Volt-MGU hat eine Leistungsfähigkeit von 25 kW In- und Output und sorgt für spontane, sanfte Motorstarts. Zusätzlich bietet BorgWarner eine Motor-Generator-Einheit mit integrierter Elektronik (MGI) an, die über zahlreiche elektromagnetische Varianten die unterschiedlichsten Leistungsanforderungen abdeckt.

Die Kombination aus BorgWarners eBooster und MGU ergibt eine Lösung für die 48-Volt-Elektrifizierung. © BorgWarner

weitere Informationen