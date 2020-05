Merken Gemerkt

04.05.2020

SYSGO integriert Security-Technologie von wolfSSL in PikeOS Echtzeitbetriebssysteme, TLS/SSL, Kryptographie

SYSGO und wolfSSL, Anbieter von TLS und Kryptographie, arbeiten gemeinsam daran, die wolfSSL-Sicherheitstechnologie in SYSGOs Echtzeitbetriebssystem (RTOS) PikeOS zu integrieren, das einen Typ-1-Hypervisor oder Separationskernel enthält. Als Teil der Zusammenarbeit wird SYSGO vorintegrierte wolfSSL-Technologien in der Entwicklungsumgebung von PikeOS und seinem Embedded Linux- ELinOS zur Verfügung stellen.

Schema der PikeOS-Architektur. © Sysgo

Mit der Integration der wolfSSL-TLS/SSL-Bibliothek werden die PikeOS-Entwickler über sicherere Software-Signierungsfunktionen verfügen und in der Lage sein, eine Root of Trust in ihr System zu integrieren. Die Kombination aus der wolfSSL FIPS-Krypto-Bibliothek und dem EAL 3+ zertifizierten PikeOS Separation Kernel bietet eine sehr hohe Security Assurance für die nächste Generation von IoT-Geräten führt.

"Die wolfSSL-Produkte sind ein zusätzlicher Baustein für die Sicherheitsarchitektur unserer Kunden", sagte Franz Walkembach, VP Marketing & Allianzen bei SYSGO. "Wir unterstützen unsere Kunden kontinuierlich dabei, nach dem Konzept 'safe & secure by design' Systeme zu entwickeln, die nach den höchsten Standards zertifiziert werden können, und dabei werden die neuen kryptographischen Technologien ihnen helfen, ein höheres Sicherheitsniveau zu erreichen".

Mit seinen SSL- und TLS-Produkten und seiner Krypto-Bibliothek unterstützt wolfSSL Hochsicherheitsdesigns in der Automobilindustrie, der Avionik und anderen Branchen Im Automobilbereich unterstützt wolfSSL MISRA-C-Fähigkeiten.

www.sysgo.com