Merken Gemerkt

Merken

05.10.2018

Synchrones Debuggen von Automotive-Anwendungen mit Aurix-Multicore-Mikrocontrollern Entwicklungs-Tool

Mit dem Multi-Target-Debug-Adapter für das Universal Access Device UAD3+ der Universal Debug Engine (UDE) hat PLS Programmierbare Logik & Systeme ein Tool für das synchrone Debugging von Multi-Chip-Systemen entwickelt. Das ist beispielsweise für Fail-Operational-Systeme im Bereich des autonomen Fahrens von Nutzen.

© PLS Programmierbare Logik & Systeme

Die modularen Multi-Target-Debug-Adapter unterstützen diverse Systeme, die mit zwei getrennten Mikrocontrollern auf einem Board redundante und gegebenenfalls invertierende Steueralgorithmen ermöglichen. Ein Fokus liegt auf zukünftigen Anwendungen mit hohen Anforderungen an die funktionale Sicherheit und Fehlertoleranz - beispielsweise bei Fail-Operational-Systemen im Bereich des autonomen Fahrens. Aber auch in Automotive-Systemen wie den von Infineon verfügbaren Automotive Gateway Entwicklungs-Boards mit zwei Infineon Aurix-Multicore-Mikrocontrollern kann das Toolkit benutzt werden.

Der Multi-Target-Debug-Adapter für das UAD3+ ermöglicht ein nahezu synchrones Anhalten und Wiederloslaufen von zwei eng verzahnten Aurix-Mikrocontrollern. Dafür wird an den separaten Debug-Schnittstellen der beiden Aurix-Bausteine jeweils ein Standard-Debug-Adapter angeschlossen. Sie werden über den Multi-Target-Debug-Adapter mit einem Debug-Pod des UAD3+ verbunden, der über die zwei notwendigen Debug-Kanäle verfügt.

Technische Details

Ergänzend zu den Konnektoren für die Standard-Debug-Adapter besitzt der Multi-Target-Debug-Adapter einen zusätzlichen Anschluss für bestimmte Trigger-Signale der beiden Controller. Eine spezielle Logik im Multi-Target-Debug-Adapter verknüpft die Trigger-Leitungen so, dass ein nahezu synchrones Anhalten und Wiederloslaufen der beiden Mikrocontroller möglich wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gesamtsystem auf einen Breakpoint in einem der beiden Controller oder auf einen vom Nutzer ausgelöste Break-Aktion reagiert. Der durch die interne Logik des Adapters und die Signallaufzeiten auftretende Zeitversatz beim Anhalten bzw. Wiederloslaufen zwischen beiden Controller beträgt im Mittel zirka 65ns - also bei typischen 300MHz Taktfrequenz weniger als 20 Takte.

Beide Aurix-Mikrocontroller sind in einer Debug-Session innerhalb einer gemeinsamen, konsistenten Benutzeroberfläche zugänglich und kontrollierbar. Auch das Multicore-Run-Control-Management der UDE steht für das Debugging dieser Plattform zur Verfügung. Dabei können alle oder eine definierbare Anzahl von Kernen der beiden Controller in einer Run-Control-Gruppe zusammengefasst werden. Breakpoints, manuelles Anhalten und synchrones Wiederloslaufen sind für alle Kerne dieser Gruppe gemeinschaftlich wirksam.

zu PLS Programmierbare Logik & Systeme