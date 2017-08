Merken Gemerkt

29.08.2017

Supervisor-IC für die Automobilelektronik

Das Ricoh Europe (Netherlands) B.V. Semiconductor Support Centre hat für allgemeine Fahrzeugausrüstung und Fahrzeugzubehör eine kompakte Lösung mit einer Kombination aus einem 42V/250mA Spannungsregler, einem Spannungsdetektor und einem (Fenster-) Watchdog-Timer mit niedrigem Stromverbrauch vorgestellt.

Die R5114 / R5115S Serie (Vertrieb: Macnica) verbraucht 13,5 μA und besteht aus 2 Überwachungsschaltungen, die die Ausgangsspannung mit hoher Genauigkeit monitoren und Prozessorfehlfunktionen ausregeln. Der Spannungsregler des R5114/R5115 liefert eine Ausgangsspannungsreferenz mit +/- 0.6% Genauigkeit bei Raumtemperatur und +/- 1,6% in einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 125°C.

Der Spannungsdetektor des Bausteins ist intern mit dem Ausgang des Spannungsreglers verbunden und überwacht die Versorgungsspannung des Anwendungsprozessors, wobei er ein Resetsignal erzeugt, sobald diese Spannung unter eine festgelegte Schwelle fällt. Die aktive Reset-Timeout-Periode muss mittels eines externen Kondensators lang genug gewählt werden, um den Prozessor sicher zurückzusetzen.

Ein Anwendungsprozessor liefert während des normalen Betriebs Ausgangsimpulse und setzt damit regelmäßig den Watchdog-Timer in seinen Ausgangszustand zurück. Im Falle einer Fehlfunktion des Prozessors kommen diese Impulse zu spät oder werden gar nicht mehr erzeugt und der R5114 Watchdog-Timer generiert nach einer Timeout-Periode ein Resetsignal für den Prozessor. Dabei erkennt der R5115 Watchdog-Timer auch, wenn der Prozessor in eine Random Betriebsart wechselt und die Ausgangsimpulse zu früh auftreten. Verschiedene Optionen sind verfügbar, um den Watchdog-Timer abzuschalten, sobald der Anwendungsprozessor in die Betriebsart “Sleep” wechselt. Zu diesem Zweck wird ein spezieller Inhibit-Eingang verwendet, der durch einen Ausgang des Prozessors anzusteuern ist. Eine weitere Möglichkeit bietet eine interne Schaltung, die den Ausgangsstrom des LDOReglers überwacht: Sobald der Ausgangsstrom unter eine bestimmte Grenze sinkt, wird der Watchdog-Timer abgeschaltet und der Stromverbrauch auf 8,5 μA gesenkt.

Die Bausteine R5114 und R5115 sind mit 3 Optionen verfügbar:

Extern einstellbarer (mit Widerstand) minimaler Ausgangsstrom

Intern festgelegter minimaler Ausgangsstrom

Keine Einstellung des minimalen Ausgangsstroms

