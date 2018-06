Merken Gemerkt

20.06.2018

Studie zum bidirektionalen Laden von WiTricity und Honda Ladetechnik

WiTricity stellt mit Honda R&D Americas – der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Honda Motor, die „Feasibility Study of Bi-directional Wireless Charging for Vehicle-to-Grid“ vor. Der Studienbericht zeigt, dass sich kontaktlose Ladestationen zur Stabilisierung öffentlicher Stromnetze an ein Vehicle-to-Grid-System (V2G) anschließen lassen.

© Witricity

V2G bedeutet, dass Fahrzeuge nicht nur Energie aus dem Stromnetz beziehen, sondern diese auch wieder in das Netz zurückspeisen können. Der Vorteil: Elektrofahrzeuge können helfen, Schwankungen der Energieversorgung im Stromnetz auszugleichen. Indem sie in Zeiten großer Stromnachfrage nicht benötigte Energie wieder in das Netz einspeisen oder umgekehrt in Zeiten geringer Nachfrage Energie speichern, ist eine intelligente Ressourcennutzung gewährleistet.

Ziel der Studie von Honda und WiTricity war es, zu überprüfen, ob die bestehenden uni-direktionalen kontaktlosen Ladesysteme mit nur minimalen Änderungen so angepasst werden können, dass sie bidirektionales Laden ermöglichen. Getestet wurde das System in verschiedenen Szenarien, z.B. mit unterschiedlichen Spannungen bei der Fahrzeugbatterie und beim Ladesystem oder unterschiedlichen Spulenpositionen.

Das Ergebnis

Mit nur geringfügigen Hardwareänderungen ist eine kontaktlose bidirektionale Energieübertragung möglich, die dem neuen SAE-Standard J2954 entspricht. Er ist Voraussetzung für einen flächendeckenden Einsatz der Ladestationen. Er gewährleistet, dass Elektrofahrzeuge überall auf der Welt herstellerübergreifend mit kontaktlosen Ladestationen kompatibel sind. Außerdem ist das V2G-System unabhängig von der Spannung des Stromnetzes, in das es integriert wird.

