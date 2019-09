Merken Gemerkt

12.09.2019

Stromkompensierte Drossel für CAN FD Class 3 Bauelement

Die gewickelte stromkompensierte Drossel (Common Mode Choke Coil, CMCC) DLW32SH101XF2 von Murata erfüllt die DCMR-Anforderungen (Differential to Common Mode Rejection) gemäß Class 3 und entspricht damit den Vorgaben der Norm IEC 62228-3 für die Verwendung in CAN FD. Das ist die mit flexibler Datenrate arbeitende, für Kfz-Bordnetzwerke der nächsten Generation benötigte Version des CAN-Busses.

© Murata

Das Produkt stützt sich auf das CMCC-Design und kann das Leistungs- und Zuverlässigkeitsniveau bieten, das von CMCCs in CAN FD-Netzwerken verlangt wird. Die Drossel DLW32SH101XF2 bietet eine Gleichtakt-Induktivität von 100 µH und ist für Ströme bis 115 mA sowie Spannungen bis 50 V DC ausgelegt. Das oberflächenmontierbare und im Tape-and-Reel-Format angebotene Bauteil besitzt ein 1210-Gehäuse mit Maßen von 3,2 mm x 2,5 mm. Es bietet dank der Wicklungsstruktur von Murata Unterstützung für Class 3.

Das RoHS- und REACH-konforme Produkt kann bei Temperaturen zwischen -40 °C und +125 °C eingesetzt werden. Seine Qualifikation gemäß AEC-Q200 bestätigt seine Eignung für Kfz-Einsatzumgebungen.

