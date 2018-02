Merken Gemerkt

Merken

27.02.2018

Störmodul für Automotive-Ethernet-Anwendungen Testlösung

Mit dem basicCON 4045 stellt GÖPEL electronic ein Störmodul für Automotive-Ethernet-Anwendungen (BroadR-Reach) vor. Durch Simulation von physikalischem Fehlverhalten wird die Steuergeräte-Kommunikation gezielt manipuliert, wodurch Rückschlüsse auf die Stabilität und Robustheit von Ethernet-Fahrzeuganwendungen gezogen werden können.

GÖPEL electronic

Der Anwender kann Kurzschlüsse auf die Datenleitung schalten, die Datenleitung trennen oder Dämpfungen erzeugen. Das Störmodul eignet sich für den Einsatz in Validierungssystemen für Ethernet-Steuergeräte, z.B. den GÖPEL electronic Vernetzungstestsystemen sowie anwenderspezifischen Vernetzungstests im Labor also auch am Fahrzeug.

Das basicCON 4045 verfügt über zwei separate und unabhängige BroadR-Reach-Kanäle und ist verfügbar mit Ethernet- oder USB-Interface.

zu GÖPEL electronic