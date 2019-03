Merken Gemerkt

27.03.2019

Steuergeräte aus der Ferne reprogrammieren Diagnose-Werkzeug

Vector Informatik vervollständigt mit dem Werkzeug vFlash Remote seine Remote Diagnose-Lösung, bestehend aus dem Diagnosetester Indigo Remote und der Remote D-PDU API. Anwender können damit Steuergeräte ortsunabhängig und aus der Ferne flashen. Das ist z.B. auf Erprobungsfahrten und bei der Produktion von Steuergeräten im Ausland hilfreich.

vFlash Remote arbeitet wie vFlash auf der Basis von Flash Templates, die die Flashspezifikationen der einzelnen Fahrzeughersteller umsetzen. Derzeit sind über 130 Templates für mehr als 70 verschiedene Hersteller verfügbar. © Vector Informatik

Mit vFlash Remote werden Steuergeräte aus der Ferne reprogrammiert – und das räumlich ungebunden. Der Anwender nutzt vFlash Remote als Flash-Tool und verbindet sich über das Internet zu einem Access Point in der Ferne am Fahrzeug. In der Ferne wiederum stehen für die Anbindung zwei mögliche Wege zur Verfügung: entweder über das intelligente Diagnosegerät VN8810 mit bereits integriertem Access Point oder über einen Windows basierten PC mit installiertem vFlash Access Point und Netzwerk Interface. Der hierfür erforderliche vFlash Access Point kann kostenfrei über die Vector Website per Download bezogen werden.

Eine zusätzliche Effizienzerhöhung erfolgt, indem der Anwender bereits mit vFlash erstellte, vorhandene Flash-Pakete nun auch für den Remote-Anwendungsfall nutzt.

Besonderer Fokus liegt neben der sofortigen Verfügbarkeit auf der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Flash-Vorgangs. Die zwischen vFlash Remote und vFlash Access Point aufgebaute Verbindung in der Ferne ist stets verschlüsselt. Damit ist sichergestellt, dass Flashdaten nicht von Dritten eingesehen oder manipuliert werden können. Außerdem ist die Übertragung der Flashdaten zum Access Point entkoppelt von der Reprogrammierung der Steuergeräte. Eine Reprogrammierung wird erst dann gestartet, wenn die zu schreibenden Daten vollständig auf den Access Point übertragen und plausibilisiert wurden. Ein Plus an Transparenz erhält der Anwender durch eine kontinuierliche Fortschrittsinformation während des Flash-Vorgangs, eine qualifizierte Statusrückmeldung nach Abschluss und der optionalen Erstellung eines Reports zu Dokumentationszwecken.

