22.12.2017

Steckverbindungssysteme für Nutzfahrzeuge Verbindungstechnik

Molex bietet Entwicklern von Nutzfahrzeugen Elektroniklösungen an - angefangen von standardmäßigen, abgedichteten Steckverbindersystemen bis hin zu Produkten für die digitale Hochgeschwindigkeits-Kommunikation im Fahrzeug.

Zu den Lösungen gehören z.B. die kundenspezifischen, abgedichteten µPDB-Module, die sich besonders für Anwender eignen, die Leistungsschaltung und Stromkreisschutz in Fahrzeugen erweitern oder verset-zen wollen. Das vollständig gekapselte und mit Steckern versehene System kann an unterschiedlichen Einbauorten im Fahrzeug montiert werden, auch in stark schwingungsbehafteten oder rauen Umgebungen, und eignet sich damit auch für den Einsatz in landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Das Verbindungssystem HSAutoLink basiert auf dem Knowhow von Molex in der Herstellung von Hochge-schwindigkeits-Kabeltechnologie und Anpassung an die Anforderungen vernetzter Fahrzeuge, und bietet Flexi-bilität für eine Kombination unterschiedlicher Anschlüsse und Unterstützung für mehrere Protokolle in einem einzigen Stecker, z.B. USB 2.0, USB 3.0, LVDS, Ethernet AVB (Audio Visual Bridging), sowie modifiziertes HDMI, DVI und DisplayPort. Darüber hinaus bietet das Molex-Portfolio an Standard-Medienmodulen und intelligenten Lademodulen viel Komfort für die Verwendung von Medien- und zum Laden von Geräten in der Fahrerkabine.

Weiterhin gibt es Lösungen für die elektrische Versorgung im Fahrzeug, wie z.B. das robuste Hochspan-nungs-/Hochstrom-Steckverbindersystem (HVHC) Imperium, eine Lösung für die Übertragung hoher Span-nungen und Ströme, die auch bei den in heutigen Nutzfahrzeugen gegebenen extremen Schlag- und Schwingungsbelastungen zuverlässig funktioniert. Die Steckverbinder sind für hybride und andere Elektro-fahrzeuge geeignet. Ausgelegt für Spannungen bis 1000 V und Ströme bis 250.0 A pro Kontakt bieten diese Stecker Nutzfahrzeugherstellern und Entwicklern von Stromversorgungssystemen eine überragende Schirmung und hohe Stromdichte.

Eine weitere Lösung ist das abgedichtete Verbindungssystem ML-XT, eine hoch zuverlässige und sicher abgedichtete Lösung, die die Anforderungen für die Schutzarten IP68 und IP69K erfüllt und nach J2030 für eine Hochdruckreinigung ausgelegt ist. Das ML-XT System zeichnet sich durch ein einteiliges Steckerge-häuse aus, sowie durch ein unter Verwendung eines leistungsstarken, zweistufigen LSR-(Flüssigsilikongummi)-Spritzgussverfahrens hergestelltes Dichtungssystem.

