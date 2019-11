Merken Gemerkt

08.11.2019

Steckverbinder mit Schnappverschluss

DT-Steckverbinder mit Schnappverschluss bieten bessere Dichteigenschaften und vollständige Kompatibilität mit seinen Vorgängerteilen. (© TE Connectivity)

Starke Erschütterungen, extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und Schutt können an elektrischen Kabelbäumen und Schwerlastmaschinen, die in rauen Bedingungen in der Landwirtschaft, im Bergbau und im Bauwesen zum Einsatz kommen, schwere Schäden verursachen.

Im Rahmen seiner Bemühungen, die Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen sowie das Vertrauen in die komplexe Fahrzeugelektronik und deren Stabilität zu erhöhen, trägt TE Connectivity (TE) dazu bei, dieses Problem durch die Innovation seiner 2– und 3-poligen Steckverbinder der nächsten Generation anzugehen: die DEUTSCH-DT-Steckverbinder mit rückseitig einrastendem Schnappverschluss und Kabeldichtungsabdeckungen.

„Seit Jahrzehnten bietet DEUTSCH praxiserprobte und zuverlässige abgedichtete Steckverbindersysteme für raue Bedingungen auf dem Markt für Industriegüter und Gewerbefahrzeuge an“, so Eric Laurer, Global Senior Manager für Produktmanagement im TE-Geschäftsfeld für Industrie- und Gewerbefahrzeuge. „Unsere zuverlässigen DT-Schnappverschlüsse sind vollständig mit bestehenden DT-Teilen kompatibel und eignen sich für robuste Verbindungen mit einer Vielzahl von Drahtspulen, Betätigern, Sensoren und anderen Geräteanwendungen. Zeitgleich unterstützen sie unsere Kunden dabei, Ziele in den Bereichen Sicherheit, Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit in einer zunehmend vernetzten Welt zu erfüllen,“ so Laurer weiter.

Als Erweiterung der bestehenden Serie bietet der neue DT-Steckverbinder mit Schnappverschluss bessere Dichteigenschaften, vollständige Kompatibilität mit seinen Vorgängerteilen und eine zuverlässige Dichtung, die im Falle eines erforderlichen Austauschs vollständig gewartet werden kann. Er eignet sich für Inline-Draht-zu-Draht-, Draht-zu-Gerät- sowie Draht-zu-Platte-Verbindungstechnologie.

Die rückseitig einrastenden Schnappverschlüsse bieten Drahtdichtungsschutz in den Standard- und Schrumpfschlauchausführungen für Anforderungen an DT-Steckverbinder sowie IP67– und IP68-Schutzarten und ermöglichen somit einen nahtlosen Wechsel von Altlösungen sowie für neue Anwendungen.

