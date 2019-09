Merken Gemerkt

17.09.2019

Steckverbinder mit einer Steckhöhe von 4 mm Elektromechanik

Die Serie 5655 von Kyocera umfasst elektronische Board-to-Board-Steckverbinder. Sie wurden für die High-Speed-Datenübertragung optimiert, weisen ein Raster von 0,5 mm auf und benötigen eine Steckhöhe von 4 mm. Die Bauteile wurden insbesondere für den Einsatz in der Automobilelektronik ausgelegt.

Die Kommerzialisierung autonomer Fahrsysteme wird eine minimalisierte Automobilelektronik erfordern, die auf begrenzt verfügbarem Raum innerhalb des Fahrzeugs eingebaut werden muss. Die Bauteile der Serie 5655 bieten eine Steckhöhe von 4 mm und eine proprietäre fließende Struktur für eine optimale High-Speed-Datenübertragung. Die Steckverbinder sind auch in größeren Versionen erhältlich.

Die 2-Punkt-Kontaktstruktur gewährleistet laut Anbieter eine hervorragende Kontaktsicherheit. Darüber hinaus sorgt die Formstruktur der Steckverbinder dafür, dass beim Verbinden und Trennen die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Beschädigung reduziert wird. Die Serie ist z.B. für den Einsatz in elektrischen Spiegeln, Navigationssystemen, Fahrerassistenz-Kameras sowie für Millimeterwellenradar und Lidar-Systeme vorgesehen.

Die Steckverbinder können bei extremen Temperaturen von 40°C bis +125°C eingesetzt werden. Zudem entsprechen sie dem MIPI D PHY Standard (2,5 GBit/s) für Schnittstellen für High-Speed-Datenübertragung. Zusätzlich zum Nennstrom in 0,7 A/Pin bietet Kyocera Versionen mit bis zu 3 A/Pin für Hochspannung. Die Steckverbinder werden in einem Werk mit IATF 16949 Zertifizierung produziert in Übereinstimmung mit dem Qualitätsmanagementsystem (QMS) gemäß den Vorgaben der Automobilindustrie.

