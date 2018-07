Merken Gemerkt

25.07.2018

Steckerlose Aufrüstung von Thermoelement-Messstellen Messtechnik

Das M-TDC-Thermomodul von Ipetronik ist mit einer speziellen Kontaktierungstechnik ausgestattet, die eine steckerlose Aufrüstung von Thermoelement-Messstellen erlaubt. Hierfür werden die Sensorkabel direkt in das Modul eingeschoben; Kontaktierung und Verriegelung erfolgen automatisch.

Für genaue Temperaturmessungen sorgen die PT100-Fühler, die an jedem Analogeingang verbaut sind. Mit der Entwicklung dieser Thermocouple-Direct-Connect-Verbindungstechnik (kurz: TDC) vereinfacht Ipetronik die Montage von Thermoelement-Messstellen.

Bei Einschub des Kabels erfolgt die Kontaktierung der Messpunkte über spezielle Nadeladapter, die sich im Inneren des Moduls befinden. Die Verriegelungskraft verhindert, dass sich das Kabel im Praxisfall löst. Zudem gewährleisten hohe Verbindungskräfte die Funktionalität auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Der asymmetrisch gestaltete M-TDC Leitungsquerschnitt garantiert einen verpolungssicheren Sensoranschluss und stellt so sicher, dass die Thermoelement-Leitung mit der richtigen Polung in das Modul eingeführt wird. Jene Leitung ist mit einem auf Teflon basierenden Mantel- und Isolationswerkstoff versehen. Dadurch ist das Material mechanisch belastbar und besitzt Widerstandskraft gegen aggressive Medien sowie gute elektrische Isolationseigenschaften. Es ist hitze- und kältebeständig und kann in einem Temperaturbereich von -160°C bis +260°C eingesetzt werden. Für den Anschluss bereits bestehender Thermoelement-Fühler, die einen Miniatur-Sub-Thermostecker haben, bietet das Kabel- und Kontaktierungssystem ebenfalls Lösungen. Denn die für diese Stecker konzipierte M-TDC Adapterbuchse verfügt über einen automatischen Verriegelungsmechanismus und stellt, wie beim Modul, per Nadelkontaktierung die Verbindung zur M-TDC Sensorleitung her.

Das M-TDC Modul erfüllt Qualitätsanforderungen wie die Schutzklasse IP65, Schock- und Temperaturresistenz. Form und Gehäuse passen sich nahtlos an die M2-Familie an, sodass das M-TDC in der gesamten Systemkette betrieben werden kann. © Ipetronik

