04.09.2017

Spulenloser Buck-Boost-Regler

Allegro MicroSystems Europe stellt einen 5V-Ausgangsregler mit weitem Eingangsspannungsbereich vor, der Automotive-Sensoren und Mikrocontroller versorgt. Der Regler kann auch außerhalb von Fahrzeugen zum Einsatz kommen, wenn die Eingangsspannung über oder unter 5 V beträgt.

Der Allegro A4480 verfügt über einen Multimode-Ladungspumpen-Vorregler und einen 5V-LDO. Damit ist ein Betrieb mit Eingangsspannungen von 3,5 bis 28 V möglich (bei 40 V Schutz), wobei 5 V Ausgangsspannung beibehalten werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen LDOs erhöht sich der Wirkungsgrad über dem Eingangsspannungsbereich und der VIN < VOUT-Betrieb ist möglich.

Der Enable-Pin (ENB) ist bis 40 V ausgelegt, so dass VIN direkt angeschlossen werden kann (z.B. Fahrzeugbatterie). Der Regler verfügt über einen Open-Drain Power-OK-Ausgang (POK). Zu den Schutzfunktionen zählen eine Abschaltung bei Unterspannung am Eingang (UVLO), Fold-Back Strombegrenzung, Unter-/ Überspannungsschutz am Ausgang (UV/OVP) und Abschaltung bei Überhitzung (TSD). Der Ausgang ist auch vor den Folgen eines Kurzschlusses zur Batterie geschützt.

Der A4480KLJTR-T wird im 8-poligen eSOIC-Gehäuse mit Exposed Pad für verbesserte Wärmeableitung ausgeliefert. Er ist bleifrei und mit 100% matt verzinntem Leadframe versehen.

