10.01.2019

Sprachgestützte Navigation in und außerhalb des Fahrzeugs Ortungsdienste

HERE Technologies hat eine neue Kooperation mit Amazon bekannt gegeben. Ziel ist es, die Navigations- und Ortungsdienste von HERE mit Amazon Alexa zu verknüpfen. Die Kombination aus Alexa und den Navigationslösungen von HERE erleichtert es Automobilherstellern, Fahrern ein intuitives Voice-First-Erlebnis anzubieten - inner- und außerhalb des Fahrzeuges.

© HERE

Alexa wird in HERE Navigation On Demand vorinstalliert. HERE Navigation On Demand ist eine Software- Komplettlösung für Automobilhersteller, die damit ein aktuelles Nutzererlebnis für ihre Fahrzeugnavigation bieten können.

Durch die Nutzung von Alexa Auto-Tools und APIs hat HERE ein auf Spracherkennung basiertes Navigationserlebnis entwickelt, das es Fahrern möglich macht, sich auf die Straße zu konzentrieren und gleichzeitig von Alexa personalisierte Informationen und Navigationsanleitungen zu bekommen.

Alexa nutzt zudem ortsberzogene Dienste von HERE, die es Nutzern ermöglichen, nach sogenannten Points of Interest zu suchen, Echtzeit-Verkehrsinformationen zu nutzen und nahtlos Routen inner- und außerhalb des Autos zu planen. Amazon nutzt Standortdienste von HERE, um die Standorterkennung von Alexa zu unterstützen und liefert ortsbezogene Daten mit Kontext, die Nutzern helfen, die Zeit für den Weg besser einschätzen zu können.

Die HERE Open Location Platform (OLP) wird von Unternehmen verwendet, um ihre Daten mit ortsbezogenem Kontext anzureichern und auf die nächste Generation von standortbasierten Diensten zuzugreifen oder auch selbst dazu beizutragen. Über die OLP verarbeitet HERE bereits Fahrzeug-Sensordaten unterschiedlicher Hersteller, um auf deren Basis Informationen zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr zu entwickeln. Hierzu zählen beispielsweise Informationen wie verringerte Bodenhaftung oder starkes Bremsen, die an das integrierte Navigationssystem des Fahrzeugs und die Fahrer-Assistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) übermittelt werden.

Für die Zukunft erkunden HERE und Amazon weitere Möglichkeiten, um Automobilherstellern und ihren Kunden zusätzliche Funktionen zur Verfügung zu stellen.

