08.02.2019

Speicherbasierte 320-kW-Schnellladetechnik eMobility

Vom 11. - 14. März 2019 demonstriert der Batteriespezialist ADS-TEC auf der Energy Storage in Düsseldorf u.a. seine HPC-Schnellladetechnologie für die Elektromobilität. Für den immensen Leistungsbedarf der künftigen Elektromobilität im Niederspannungsnetz bietet das Unternehmen speicherbasierte Schnellladelösungen, die das bestehende Verteilnetz ohne aufwendigen Netzausbau effektiv nutzbar machen.

HPC-Booster und HPC-Dispenser © ADS-TEC

Auf der diesjährigen Energy Storage zeigt das Unternehmen seine Schnellladetechnologie: das komprimierte Speichersystem HPC-Booster mit separater Schnellladesäule HPC-Dispenser. Das System bietet Schnellladevorgänge von bis zu 320 Kilowatt für mehrere hundert Kilometer Reichweite in wenigen Minuten und ist überall am leistungsbegrenzten Verteilnetz leicht integrierbar. Mit einer Grundfläche von 1,2 mm x 1,2 m und einer Kapazität von 140 Kilowattstunden samt Umrichter- und Klimatisierungstechnologie ist es ein kompaktes Batteriesystem, das in Zusammenarbeit mit der Porsche Engineering Group entwickelt wurde.

E-Mobilität und Quartierspeicher

Als weitere Lösung für die E-Mobilität und als Quartierspeicher bietet ADS-TEC das Outdoor-Batteriesystem PowerBooster im kompakten Minicontainer, das hohe Leistungen an Schnellladestationen liefert, während es mit niedriger Leistung am verfügbaren Netzanschlusspunkt nachgeladen wird. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Mittelspannungsanlagen, Baukostenzuschüsse oder Netzausbau. Gleichzeitig kann der PowerBooster als „Grid-Service-Station“ für Netzdienstleistungen (z. B. Frequenzregelung, Blindleistungserbringung oder Spitzenkappung) direkt im Außenbereich aufgestellt und am 400-Volt-Verteilnetz angeschlossen werden. Der PowerBooster wird in verschiedenen Größen bis 240 Kilowattstunden angeboten. Über Big-LinX Energy, der cloudbasierten IoT-Plattform von ADS-TEC, können alle verteilten Speichersysteme überwacht, sicher gekoppelt und in übergeordnete Managementsysteme der Kunden eingebunden werden.

StoraXe-Rack-Systeme ab 19 Kilowattstunden

Das StoraXe Produktportfolio „Home & Small Business“ für Privathaushalte, Mehrfamilienhäuser sowie Betriebe, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen umfasst Speichersysteme mit 19 bzw. 28 oder 47 Kilowattstunden. Die Systeme sind geschlossene Schranksysteme mit integriertem Umrichter, Klimatisierung und Steuerung.

