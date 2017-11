Merken Gemerkt

Merken

13.11.2017

Spannungsregler für 48-V-Bordnetze Stromversorgung

Ricoh hat die Einführung von zwei Spannungsreglern für den Einsatz in Automobilanwendungen mit dem 48-V-Bordnetzsystem angekündigt. Die Typen R1560 und R1561 sind laut Hersteller sowohl in Automobilen mit konventionellen Verbrennungsmotoren als auch in Elektro-Hybrid und Mild-Hybridfahrzeugen einsetzbar.

© Ricoh

Die Bausteine sind ICs, die bis zu 60V arbeiten und eine absolute Spannungsgrenze von 80V haben. Sie tolerieren Lastspitzen bis zu 90 Volt mit einer Dauer von weniger als 200ms. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40°C und 125°C. Weitere Merkmale sind eine Ausgangsspannungsgenauigkeit von 0,8% (bei 25°C) und einem Temperaturdriftkoeffizienten von typisch 100 ppm/°C. Eine Reihe von Schutz- und Sicherheitskreisen sind eingebettet:

Foldback-Strombegrenzung; verringert den Ausgangsstrom im Falle eines Kurzschlusses

Temperaturbegrenzung; deaktiviert den Spannungsregler im Fall von Überhitzung

Überstromschutz; begrenzt den Ausgangsstrom auf einen maximalen Wert

Die Regler haben ein Gehäuse HSOP-6J bzw. eines mit hoher Wärmeableitung TO-252-5-P2. Produktversionen sollen AEC-Q100-konform für die Automobilindustrie in Kürze zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zum R1560

Weitere Informationen zum R1561