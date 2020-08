Merken Gemerkt

Merken

31.07.2020

Solid-State-LiDAR Prototyp von Toshiba

Toshiba kündigt eine hochauflösende Lichtempfangstechnik mit großer Reichweite für den Einsatz in Solid-State-LiDAR-Systemen an. Durch den Wegfall mechanischer Komponenten lassen sich Kosten- und Platzeinsparungen erzielen und die Betriebssicherheit erhöhen.

LiDAR-Prototyp von Toshiba. © Toshiba

Die Grundlage bildet Toshibas kompakter Silizium-Photo-Multiplier (SiPM). SiPM eignen sich für Messungen über große Entfernungen, da sie sehr lichtempfindlich sind. Die auf ihnen aufgebauten Lichtempfangszellen benötigen jedoch nach dem Auslösen eine Erholungszeit. Bei hellem Umgebungslicht benötigen sie zudem eine große Anzahl von Zellen, da sie mittels Reservezellen auf reflektiertes Laserlicht reagieren können müssen.

Toshibas SiPM nutzt eine Transistorschaltung, die die Zellen neu startet, um die Erholungszeit zu verkürzen. Die Zellen arbeiten effizienter und es werden weniger Zellen benötigt, was kleinere SiPM ermöglicht. Dies garantiert ein SiPM-Array mit höherer Auflösung bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit. Feldversuche mit einem LiDAR-Prototyp (Bild) und handelsüblichen Objektiven haben die Wirksamkeit des Systems über Entfernungen von bis zu 200 m demonstriert. Die kompakte Technik ermöglicht die Platzierung an mehreren Stellen im Fahrzeug, was bisher eine Herausforderung darstellte.

[missing link] www.toshiba.co.jp/worldwide/[/missing link]