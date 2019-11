Merken Gemerkt

29.11.2019

Softwaretest-Werkzeug Cantata Version 9.0 verfügbar Softwareentwicklung

Die Cantata Version 9.0 von QA Systems ist verfügbar. Das Hauptrelease von Cantata für Unit- und Integrationstests in C und C++ unterstützt jetzt auch Test Driven Development (TDD), indem es die Erstellung von Testskripten von Header-Dateien automatisiert. Der innovative Cantata AutoTest wurde für die neue Version so erweitert, dass es jetzt auch C++ abdeckt.

Cantata 9.0 verfügt über eine neue Build Variant Coverage. Diese macht es möglich, Ausführungen auch über mehrere Builds von Quellcode hinweg zu messen und zu kombinieren.

Test Driven Development (TDD) ist eine agile Technik, die aus Anforderungen heraus Testfälle entwickelt statt aus implementiertem Code. Laut Anbieter sorgt Cantata für TDD im Gegensatz zu Open Source Tools für sauberen Code. Cantata 9.0 für TDD verbessert die gängigen TDD-Techniken durch White-Box-Tests. Cantata konvertiert Stub-Simulationen in Wrapper-Interceptions und aktualisiert Tests automatisch, wenn Code-Funktionskörper definiert werden.

Mit der AutoTest-Funktion für C++-Code reagiert QA Systems auf die Nachfrage im Markt. So können jetzt auch in der C++-Entwicklerwelt Unittestfälle mit 100-Prozent-Codeabdeckung automatisch erzeugt werden. Jeder Testfall enthält eine Beschreibung des Codepfads. Das erleichtert die Rückverfolgung der Anforderungen.

Die neuen Build Variant Coverage Reports erfassen Daten für Quellcodes, welche über mehr als eine Build-Variante ausgeführt werden. Des Weiteren werden alle Coverage-Zertifikate nun automatisch über alle Testausführungen der Build-Varianten aggregiert. Dadurch können Ausführungen über mehrere Builds von Quellcode explizit gemessen und kombiniert werden. Die Abdeckung mehrerer Builds wird laut Toolanbieter häufig von Anwendern aus der Automotive-Branche verlangt. Dies ist nun Bestandteil des neuen Releases. Cantata 9.0 ist zertifiziert vom SGS TÜV Saar für den Automotive-Bereich (ISO 26262).

