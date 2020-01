Merken Gemerkt

14.01.2020

Softwareentwicklung für Echtzeitanwendungen mit UDE 5.2 von PLS Debug Engine

Mit einigen neuen Funktionen und einer Reihe von Optimierungen wurde die Universal Debug Engine (UDE) 5.2 von PLS Programmierbare Logik & Systeme ausgestattet. So werden für die Automotive-Multicore-Mikrocontroller der Stellar-Familie von STMicroelectronics nun auch Trace-Funktionen für Datentransfers zwischen den sechs Arm Cortex-R52 Cores, Spezial-CPUs und Peripherals unterstützt, die über das bisher verfügbare Arm CoreSight Debug- und Trace-System hinausgehen.

© PLS

Mit den erweiterten Trace-Funktionen der UDE 5.2 lassen sich auch Datentransfers über Networks-on-Chip (NoC) beobachten. Diese Netzwerk kommen zum Einsatz, wenn es darum geht, in hochkomplexen High-End-Mikrocontrollersystemen eine effiziente und flexible Datenübertragung auf dem Chip sicherzustellen Parallel dazu kann auch ein herkömmlicher Code-Trace eines oder mehrerer Cores durchgeführt werden. Damit erlaubt die UDE die Bewertung des Gesamtsystemverhaltens dieser Mikrocontroller. Für den Core-Trace kommt zudem eine speziell für die Arm CoreSight ETM v4 optimierte Trace-Analyse zum Einsatz, die eine intelligente Korrelation von zusammengehörendem Daten- und Instruktions-Trace bietet. Damit wird die anschließende Auswertung der aufgezeichneten Trace-Informationen durch den Anwender vereinfacht. Darüber hinaus stehen speziell für die Stellar-Familie nun auch die Trace-Funktionen für das Bosch Generic Timer Module (GTM) zur Verfügung.

Die Debug-Funktionen der UDE stehen nicht nur für die MCUs der Stellar-Familie von STMicroelectronics zur Verfügung. Unterstützt werden weitere Mikrocontroller wie die AURIX-Bausteine TC33 und TC36 von Infineon, die Hochleistungs-MCU STM32H7 und die neuesten Bausteine der SPC58 E-Linie Automotive Multicore Mikrocontroller von STMicroelectronics sowie neue Controller der RH850-Familie und der R-Car H3 SoC von Renesas.

Echtzeitanforderungen

Für die Entwicklung von echtzeitkritischen Applikationen unter der Kontrolle von Echtzeitbetriebssystemen können in die UDE darüber hinaus Add Ins für die RTOS-Awareness der aktuellsten FreeRTOS- und SafeRTOS-Betriebssystemversionen eingebunden werden. Damit stehen Entwicklern alle notwendigen Informationen der Betriebssysteme wie Tasks, Queues, Semaphores/Mutexes oder Timer in übersichtlicher Form zur Verfügung. Ein weiteres Add-on erlaubt einen Überblick über die Objekte und den Status des Betriebssystems PXROS-HR von HighTec.

Die Verwaltung von Softwareprojekten wurde mit vielen Quellcodepfaden überarbeitet und weiter optimiert. Sie erlaubt nun eine unbegrenzte Anzahl von Pfadersetzungsregeln für Quelldateien und auch ein Ausschluss von kompletten Quellpfaden ist jetzt möglich. Das ist dann sinnvoll, wenn Software-Bibliotheken genutzt werden, ohne dass dafür Quellcode verfügbar ist. In neuem Outfit präsentiert sich zudem die Breakpoint-Verwaltung in der Oberfläche der UDE. Alle Breakpoints im Code als auch Daten-Breakpoints sind nun an zentraler Stelle in der UDE für den Entwickler erreichbar und können so komfortabler geändert werden. Eine wichtige Rolle nimmt diese zentrale Stelle auch im Umgang mit Multicore-Breakpoints ein, die in von mehreren Cores gemeinsam verwendetem Code benutzt werden können. Hier lassen sich auch diejenigen Cores festlegen, welche auf den gesetzten Multicore-Breakpoint reagieren, also synchron anhalten sollen.

Weitere Optimierungen

Von der UDE 5.2 wird das Software-Debugging über das „Universal Measurement and Calibration Protocol“ (XCP Version 1.5) unterstützt, welches durch die "Association for Standardization of Automation and Measuring Systems" (ASAM) als Associated Standard zum eigentlichen XCP definiert wurde. Gerade für die Entwicklung von Automotive-Anwendungen im Antriebsstrang bietet dieser Debug-Kanal den Vorteil, dass sowohl die UDE, als auch Mess- und Kalibrier-Werkzeuge ohne zusätzlichen Hardware-Aufwand gleichzeitig mit dem Steuergerät konfliktfrei kommunizieren können. Ein Wechseln der Tools, die sonst auf ein und dieselbe Debug-Schnittstelle am Steuergerät angewiesen waren, ist somit nicht mehr erforderlich.

Für das Zugangsgerät UAD2next aus der Familie der Universal Access Devices (UAD) bietet PLS jetzt einen Range Extender an. Mit diesem Range Extender kann das UAD2next künftig auch an Testplätzen eingesetzt werden, bei denen zwischen dem Debugger-Zugangsgerät und dem System-unter-Test Entfernungen von bis zu zwei Metern überbrückt werden müssen. Die differenzielle Signalübertragung zwischen Range Extender und UAD2next macht diese Lösung zudem auch robust gegenüber elektromagnetischen Störungen. Für die eigentliche Verbindung zur Debug-Schnittstelle des Mikrocontrollers finden Standard-Target-Adapter Verwendung, die direkt an den Range Extender angesteckt werden. Damit ist der Extender selbst nicht target-spezifisch und folglich universell für verschiedene Debug- Interfaces wie DAP, SWD, JTAG, cJTAG und LPD einsetzbar. Der Range Extender selber weist lediglich die Größe eines Standard-Target-Adapters auf, die Signalübertragung zum UAD2next erfolgt über ein 40poliges Flachbandkabel.

