Merken Gemerkt

Merken

27.11.2018

Software zur ISO26262-konformen Safety-Analyse Safety-Tool

Renesas Electronics stellt sein GUI CAR Tool (Customizable Analysis Report) vor. Mit diesem Safety-Analysetool können Kunden Renesas-Produkte in ihre sicherheitskritischen Fahrzeugsysteme integrieren. Das FMEDA-Tool (Failure Mode Effects and Diagnostics Analysis) wurde für die Norm ISO 26262 optimiert, die sich mit der funktionalen Sicherheit von elektrischen und/oder elektronischen Systemen in Straßenfahrzeugen befasst und deren Einhaltung durch dieses Produkt unterstützt wird.

Im Rahmen seines Support-Programms für funktionale Sicherheit bietet Renesas ein Portfolio an Halbleiterprodukten, Software, Systemlösungen und Tools für Automobilanwendungen an. Als neuestes Mitglied dieses Programms adressiert das GUI CAR Tool ein gängiges Problem: Wie kann ein allgemeiner SEooC-Analysereport (Safety Element out of Context) an den endgültigen spezifischen Anwendungsfall angepasst werden und wie lassen sich mehrere Sicherheitsziele für eine sicherheitsrelevante Komponente unterstützen?

Das CAR Tool vereint die wichtigsten Aspekte der Safety-Analyse, indem es eine mehrschichtige Betrachtung eines sicherheitsrelevanten Bauteils in Verbindung mit anpassbaren Analyseparametern und allen von der ISO 26262 geforderten Ergebnissen, wie Single Point Fault Metric (SPFM) und Latent Fault Metric (LFM), ermöglicht.

Das Tool liefert dem Anwender auch Schätzungen sowohl für die probabilistische Metrik für zufällige Hardwareausfälle (PMHF) als auch für die Bewertung der Ursache zur Sicherheitszielverletzung. Diese Ergebnisse können von der gesamten Komponente bis zu jedem einzelnen Element über verschiedene Hierarchieebenen dargestellt werden, dabei werden die Fehlerraten exakt den entsprechenden Fehlerklassen zugeordnet (Single-Point, Residual, Latent etc.). Dies macht das Durchsehen komplexer SoC/MCU-Safety-Analysen (System-On-Chip/Mikrocontroller) einfach und effektiv.

Die jeweils für ein bestimmtes Produkt bereitgestellten Bibliotheken lassen sich an verschiedene Anwendungen anpassen und genau auf die Verwendung der Komponente im Zielsystem abstimmen. Eine leistungsstarke GUI ermöglicht den Einblick in das Produkt sowie das Abrufen und Konfigurieren von sicherheitsrelevanten Informationen. Fehlerraten, Fehlercharakterisierung, Fehlermodi, Fehlerauswirkungen und Fehlerabdeckung sind einige der Parameter, die vom Anwender eingestellt werden können.

Features des neuen GUI-Tools

Effiziente grafische Benutzeroberfläche (GUI) für eine klare Darstellung und einfache kundenspezifische Anpassungen

Import von Bibliotheken für Renesas-Komponenten

Möglichkeit zur Erstellung und gemeinsamen Nutzung von Bibliotheken zwischen unterschiedlichen Beteiligten oder Lieferanten

Automatische Berechnung der Hardware-Architektur-Metriken nach ISO 26262

Automatische Berechnung von PMHF sowie der alternativen Methode (cut set)

Handhabung verschiedener Sicherheitsziele

Behandlung unterschiedlicher Anwendungsfälle

Konfiguration einer Referenz-Bibliothek mit hohem Anpassungsgrad für verschiedene Anwendungsprofile

Detaillierte Revisionskontrolle sowie Unterstützung einer Änderungshistorie

Fehlerprotokollierung

Integrierte Dokumente und Referenzen

Möglichkeit zur kundenspezifischen Anpassung vieler sicherheitsrelevanter Parameter

Das Tool liefert dem Anwender auch Schätzungen sowohl für die probabilistische Metrik für zufällige Hardwareausfälle (PMHF) als auch für die Bewertung der Ursache zur Sicherheitszielverletzung. © Renesas

zu Renesas