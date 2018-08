Merken Gemerkt

Merken

17.08.2018

Software-Test mit kompletter Abdeckung der CERT C Regeln Test-Software

Parasoft, Anbieter von automatisierten Software Testing Technologien, kündigt die neueste Version (10.4.0) von Parasoft C/C++test an, einer integrierten C und C++ Entwicklungstest-Software. Sie enthält Software Engineering Institute (SEI) CERT C Lösung mit kompletter statischer Analyseabdeckung der CERT C Security Coding Standard Regeln und speziellem Compliance-Reporting.

© Parasoft

Diese Version beinhaltet auch Support für den AUTOSAR C++14 Coding Standard, einen neuen Ansatz für Stubs (Platzhalter)-Konfigurationen, verbesserte Modultest-Berichte zur Befolgung von Sicherheitsstandards und Support für über 20 neue Compiler.

„In dieser Version von Parasoft C/C++test bieten wir Support für Standards wie AUTOSAR C++14, High Integrity C++ und SEI CERT C, was unseren Kunden deren Einhaltung erleichtert“, erläutert Miroslaw Zielinski, C/C++test Produktmanager bei Parasoft. „Es gibt derzeit keine vergleichbare Lösung auf dem Markt mit diesem Support-Level für CERT C.“

Zusätzlich zum CERT C Support unterstützt die Version 10.4.0 von C/C++test Kunden auch bei der Erfüllung von Anforderungen der funktionellen Sicherheit und von industriellen Zertifzierungsstandards:

Support für AUTOSAR C++14 und High Integrity C++ (HIC++) Codierstandards: Damit können Kunden aus dem Automotive-Markt und anderen Märkten die Konformität ihres C/C++ Codes prüfen.

Verbessertes Stubbing Framework: Es ermöglicht Kunden das schnelle Erstellen von Logik für Stubbed Code (Platzhalter-Code) und das einfache Teilen/Wiedereinsatz von erstellten Anlagen für eine maximale Flexibilität.

Verbesserte Modultest-Berichte: Sie dokumentieren die Ergebnisse aus den Testausführungen, einschließlich Details zur Testumgebung, Testkonfiguration und ausgeführten Testfällen, die typischerweise bei Codeprüfungen für die Konformität mit Standards wie IEC 61508, ISO 26262 und DO 178B benötigt werden für den Nachweis, dass die Systemanforderungen korrekt implementiert wurden.

