10.09.2018

Software PREEvision 9.0 für AUTOSAR Adaptive Entwicklungs-Tool

Vector Informatik stellt mit PREEvision 9.0 die nächste Version des Softwarewerkzeugs für die Entwicklung von verteilten Systemen in der Automobilindustrie vor. Die modellbasierte Entwicklungsumgebung setzt auf AUTOSAR Adaptive und bietet erweiterte SysML- und UML-Funktionen zum Modellieren serviceorientierter Architekturen.

Mit PREEvision 9.0 können Entwickler ihre E/E-Systeme durchgängig nach AUTOSAR Adaptive modellieren. Dazu gehören das Entwerfen von Serviceschnittstellen und Anwendungen, das Instanziieren von Services oder das Beschreiben von Ethernet-Kommunikation via SOME/IP. Im- und Exportfunktionen für die Adaptive System Description und weitere Arbeitsprodukte der neuen AUTOSAR-Generation erleichtern den Datenaustausch.

Als Modellierungswerkzeuge für serviceorientierte Architekturen bietet PREEvision 9.0 zusätzliche SysML- und UML-Diagramme: Mit dem Klassendiagramm modellieren Anwender beispielsweise Schnittstellen und Datentypen; das Zustandsdiagramm stellt die Arbeitsweise eines Systems grafisch dar. Die zwei neuen Diagramme ergänzen die bereits verfügbaren Block-, Paket- und Use-Case-Diagramme.

Neben AUTOSAR Adaptive unterstützt PREEvision 9.0 das Schema von AUTOSAR Classic 4.3 und dessen Konzepte für Ethernet-Kommunikation, V2X sowie zentrale Serverarchitekturen. Möchten Anwender schrittweise auf die neue Generation umsteigen, können sie AUTOSAR Classic und AUTOSAR Adaptive in PREEvision parallel nutzen. Daneben bringt PREEvision 9.0 weitere Neuerungen wie ein Variantenmanagement nach AUTOSAR, eine REST-API für das Darstellen von Modelldaten in Webclients, sowie eine verbesserte Prozessunterstützung: Die Anwender können nun direkt in PREEvision Anforderungen und andere Modellartefakte überprüfen und darüber diskutieren und abstimmen.

