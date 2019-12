Merken Gemerkt

Software-Lösung für Infotainment-Systeme Radio Tuner

OpenSynergy stellt eine flexible Radiolösung bereit, die an keine spezielle Hardware gebunden ist. Das Radio Tuner SDK kann in unterschiedliche Fahrzeugmodelle integriert werden und in verschiedenen geografischen Gebieten zum Einsatz kommen. Die Plattform kann außerdem an beliebiger Stelle im Auto installiert werden.

Das Radio Tuner SDK kann in einer Android-Umgebung ausgeführt werden. Die Architektur bietet eine skalierbare, komplette Empfangslösung: von Remote-Tuner-Boxen bis hin zu High-End-Head-Einheiten. Einerseit ermöglichen die Internet-Radio-Apps, die auf Android ausgeführt werden können, den Empfang einer höheren Anzahl von Radiosendern im Vergleich zum herkömmlichen (analogen oder digitalen) Radiostandard wie UKW-, DAB- oder HD-Radio. Andererseits bietet Internetradio - oder IP-Radio - keine zuverlässige Automobilqualität, weil keine flächendeckende Internetabdeckung gewährleistet ist.

Wenn eine Internetverbindung vorhanden ist, kann die Klangqualität möglicherweise durch eine begrenzte Bandbreite eingeschränkt werden. Autofahrer erwarten aber, dass der Radioempfang an nahezu jedem Ort und mit jeder Geschwindigkeit immer in einer konstanten (guten) Qualität zur Verfügung steht. Diese Anforderung kann heute nur von herkömmlichen Funkempfängern erfüllt werden. Deshalb müssen Android-Geräte für die Automobilindustrie durch Funkempfänger ergänzt werden, und zwar solche, die sowohl neue Funkstandards wie IP-Radio als auch herkömmliche Funkstandards unterstützen.

Technische Deatails

Das Radio-Tuner-SDK von OpenSynergy wird in einer Android-Umgebung ausgeführt, das laut Anbieter alle relevanten Empfangsstandards unterstützt, angefangen von IP-basierten bis hin zu traditionellen Standards, und das in allen Gebieten der Welt. Die Software unterstützt die gängigsten Funkfrequenz-Chips (HF-Chips) und ist auf verschiedene OEM-spezifische (ARM-basierte) Hardwareplattformen übertragbar.

Diese Lösung kann auch außerhalb des Infotainmentgerätes installiert werden, weil der Radio-Tuner physisch nicht an ein Steuergerät gebunden ist. Er unterstützt neue und flexible E/E-Architekturen. So kann z.B. die Auswirkung lokaler Interferenzen verringert werden, indem die Funktionalität einer Remote-ECU verschoben wird. Lange Kabel können vermieden werden, indem die Funktion auf einem Controller in der Nähe der Antenne ausgeführt wird. Weiterhin können Sicherheitskonzepte implementiert werden, die redundante Funktionen auf mehr als einem Steuergerät ausführen.

Das Radio Tuner SDK von OpenSynergy wurde speziell für den Einsatz im Auto entwickelt und entspricht dem Automotive-Standard Spice Level 3 (Test, Validierung, Zertifizierung). Das SDK enthält eine grafische Benutzeroberfläche und Tools, sodass das Prototyping schon erfolgen kann, bevor das endgültige HMI für das Infotainmentsystem verfügbar ist. Der Tuner ist seit mehr als zehn Jahren in der Serie. OpenSynergy bietet ihn jetzt als nicht-eingebettete, reine Softwarelösung an.

