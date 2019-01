Merken Gemerkt

10.01.2019

Software für das Flotten-Management Mobilitätsdienst

Auf der CES 2019 präsentiert Via in Zusammenarbeit mit Aurrigo und Comet Mobility eine Software zum Management von autonomen Flotten. Auf einem knapp 460 Meter langen Track demonstriert das Unternehmen die AV Driver Technology mit ihren Schlüsselfunktionen.

© VIA Transportation

Die Software generiert automatisch die optimalen Routen der eingesetzten Shuttles unter Einbeziehung von Echtzeit-Verkehrsdaten. Die Software berechnet die optimalen Pickup- und Drop-off-Locations. Sie identifiziert und analysiert Muster und prognostiziert, wie sich diese während des Tages auf den Service auswirken. Auf dieser Basis antizipiert die Software die Nachfrage und positioniert Shuttles entsprechend.

Via ist ein US-amerikanisches Technologie-Unternehmen, das Software-Applikationen für On-Demand-Ridesharing-Services entwickelt. In Europa gründete das Unternehmen ein Joint Venture ViaVan mit Mercedes Benz-Vans. Seit dem Start des ersten Via-Services in New York 2013 operiert das Unternehmen mittlerweile weltweit in mehr als 20 Städten und führte bereits mehr als 45 Millionen Fahrten durch – im Schnitt mehr als 2,5 Millionen Fahrten pro Monat.

Derzeit treiben Mobility-as-a-Service-Dienstleister wie Uber, Lyft, Waymo und Ioki die Entwicklung der autonomen Mobilität voran. Auch wenn sich die ersten Tests zumeist auf einige wenige Fahrzeuge beschränken, sind bereits autonome Sharing-Dienste in Planung. Dies erfordert, dass die Fahrzeuge in Flotten operieren. Das bringt Herausforderungen und Fragen mit sich. Es muss geklärt werden, wie die Routen von autonomen Fahrzeugen effizient aufeinander abgestimmt werden entwickelt. Dabei müssen Fahrzeuge während des Einsatzes eventuell neu geladen oder betankt werden. Das beeinflusst die Reichweite. Außerdem gibt es äußere Einflüsse (Feierabendverkehr, Wetter, etc.), die Einfluss auf die Flotten und den Service haben. Solche Fragen will Via mit seinen Lösungen adressieren.

