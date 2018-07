Merken Gemerkt

04.07.2018

Software für das Design von SAE-J1939-basierten CAN-Netzwerken Entwicklungs-Tools

Mentor bietet mit Capital Systems Networks ein Software-Tool an, das die Entwicklung von CAN Kommunikationsnetzwerken für Fahrzeuge auf Basis des SAE-J1939-Standards beschleunigen und vereinfachen soll. Nutzfahrzeuge können bis zu sechs getrennte CAN-Netzwerke enthalten.

SAE J1939 ist ein Datenübertragungsstandard für die Kommunikation und Diagnose in Fahrzeugen, der in Nutzfahrzeugen wie LKW, Bussen und Geländewagen, in landwirtschaftlichen Maschinen sowie in Baumaschinen zum Einsatz kommt.

Capital Systems Networks ermöglicht laut Anbieter eine ganzheitliche Netzwerkentwicklung. Als Teil der Capital-Tool-Suite integriert das Mentor-Tool Netzwerk-, Software- und Elektrik-Design in einer Umgebung. Es soll die Entwicklung von funktionalen und physikalischen Designs für J1939-Netzwerke im Rahmen eines modelbasierten Entwicklungsprozesses rationalisieren.

Das Capital-Systems-Networks-Tool beinhaltet eine Bibliothek für die Erstellung und Verwaltung eines einheitlichen Verzeichnisses von SAE-J1939-Signalen, ihre Gruppierung in Nachrichten sowie den zugrundeliegenden Fahrzeugfunktionen. So können Features, Designs, Steuergeräte und ganze Netzwerke wiederverwendet und auf bestimmte Fahrzeugmodelle und -varianten zugeschnitten werden.

