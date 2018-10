Merken Gemerkt

Merken

05.10.2018

Software-Debugging über das XCP-Protokoll Software-Entwicklung

Basierend auf dem neuen ASAM-Standard „Software Debugging over XCP“ bieten Vector und Lauterbach eine integrierte Lösung für die Steuergeräte-Software-Entwicklung an. Der beim Messen, Kalibrieren und Debuggen oft notwendige Tausch der an der Mikrocontroller-Debugging-Schnittstelle angeschlossenen Tool-Hardware entfällt dadurch.

Speziell bei bereits im Fahrzeug verbauten Steuergeräten ist die Debugging-Schnittstelle oft schwer zugänglich. Vector und Lauterbach reagieren mit ihrer Zusammenarbeit auf die Anforderung der Automotive-Branche nach paralleler Nutzung der Schnittstelle und stellen einen vereinheitlichten Zugang zum Steuergerät für Mess-, Kalibrier- und Debugging-Zwecke bereit. Die Basis bildet der im November 2017 verabschiedete ASAM-Standard „Software Debugging over XCP“, an dem beide Partner mitwirkten.

Der Zugriff auf interne Daten von Entwicklungs- oder seriennahen Steuergeräten erfolgt über die VX1000 Mess- und Kalibrier-Hardware von Vector. Im gesamten Automotive-Temperaturbereich lassen sich damit in Erprobungsfahrzeugen und an Prüfständen Datenraten von mehr als 100 MByte/s erzielen. Die XCP-Slaves der VX1000 Hardware ermöglichen die Anbindung an das Mess- und Kalibrier-Tool CANape oder an andere Tools mit standardkonformem XCP-Master.

Ein solcher XCP-Master ist Lauterbachs TRACE32 Debugger, der über den XCP-Slave Zugriff auf das Steuergerät und die daran angeschlossene Debugging-Schnittstelle erhält. Diese Debugging-Konfiguration kommt ohne Erweiterung der Steuergeräte-Software aus. Der TRACE32 XCP-Master stellt dabei die gleichen Debugging-Features bereit wie ein Hardware-basierter TRACE32 Debugger.

Messen, Kalibrieren und Debuggen von Steuergeräten über XCP © Vector Informatik GmbH

Informationen bei Vector

Informationen bei Lauterbach