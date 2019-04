Merken Gemerkt

04.04.2019

Software Adams Version 2019 für Mehrkörpersimulationen verfügbar Simulation

MSC Software (MSC), Anbieter von Simulationssoftware und Dienstleistungen, stellt die neue Version seiner Mehrkörpersimulationssoftware Adams vor. Version 2019 erweitert die Funktionalitäten von Adams Car, einem Tool für die Fahrdynamiksimulation in der Autoindustrie.

© MSC Software

In Adams Car können Entwicklungsteams virtuelle Prototypen kompletter Fahrzeuge und Fahrzeug-Subsysteme aufbauen und testen. Basierend auf dem Anwenderfeedback von Autoherstellern wurden zusätzliche Fahrereignisse und neue gebrauchsfertige Fahrzeugtemplates in Adams Car implementiert.

Adams 2019 enthält Funktionalitäten, um Abläufe zu straffen und so die Produktivität des Berechners zu erhöhen. Ein Beispiel ist die Einführung von Ereignis-Sets, einer benutzerdefinierten Zusammenstellung von relevanten Fahrereignissen. Diese Sets können in anderen Projekten weiterverwendet werden. So können alle Teammitglieder von denselben Bedingungen ausgehen und doppelte Arbeit vermeiden.

Mit Version 2019 wird auch eine neue vereinfachte Methode zur Modellierung flexibler Körper mit kürzerer Rechenzeit vorgestellt. Diese Methode ist nützlich, wenn Anwender schnelle Parameterstudien zum Ausloten der Designmöglichkeiten durchführen.

Das Tool unterstützt nun auch Simulationen in der dSPACE-Echtzeitumgebung. Nutzer von dSPACE SCALEXIO können jetzt Co-Simulationen mit Adams durchführen und damit neue Kombinationen virtueller und echter Tests erschließen. Adams-Simulationen auf dSPACE SCALEXIO ermöglichen Echtzeitszenarien mit Software in the Loop (SIL) und Hardware in the Loop (HIL) für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen und autonomen Fahrsystemen.

