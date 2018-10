Merken Gemerkt

09.10.2018

SMD-Leistungsinduktivitäten Leistungselektronik

TT Electronics bringt Induktivitäten der HA72L-Serie, die in Umgebungen mit Sättigungsströmen von bis zu 80 A arbeitet. Die Bauteile sind laut Hersteller ideal für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte in der Automobilindustrie. Zu diesen Anwendungen gehören DC/DC-Wandler mit Schaltfrequenzen bis 3 MHz sowie EMV- und Tiefpass-Gleichstrom-Welligkeitsfilter in Umgebungen mit hohen Temperaturen.

© TT Electronics

Zu den Hauptzielanwendungen der HA72L-Serie gehören LED-Treiber, LCD/LED-Displays in Fahrzeugen, Motor- und Getriebesteuerungen, Dieseleinspritzungstreiber, DC/DC-Wandler für Unterhaltungs-/Navigationssysteme, Geräuschunterdrückung für Motoren, Bremsen, Scheibenwischer, Servolenkung, Sitze und Spiegel, Heizungs-und Belüftungsgebläse.

Der HA72L ist magnetisch abgeschirmt, kann laut Anbieter hohe transiente Einschaltstromspitzen bewältigen und ist für einen maximalen Betriebstemperaturbereich von -55 bis +155°C ausgelegt. Die Induktivitäten sind in Größen von 4mm x 4mm bis 17mm x 17mm erhältlich, mit einem Induktivitätsbereich von 0,1 bis 100 Mikrohenry, einem Strombereich von 1,2 bis 60 A und einem Frequenzbereich von 1 kHz bis 3 MHz. Alle Komponenten sind halogen- und bleifrei.

