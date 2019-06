Merken Gemerkt

Merken

05.06.2019

Smartphone-basierte Fahrerassistenz-App App

VIA Technologies stellt eine Fahrerassistenz-App für Smartphones vor. Bei der AI Lösung handelt es sich um eine Open-Source-basierte Fahrerassistenz-App, die Funktionen wie Adaptive Cruise Control (ACC) zur Abstandsregelung, Spurhalteassistenten (Lane Keeping Assist System - LKAS) und die Integration der CAN-Bus Technologie unterstützt.

© VIA Technologies

Die App ermöglicht die Entwicklung von Fahrerassistenzfunktionen für ausgewählte Fahrzeugtypen und setzt dabei auf Android-Smartphones und Hardware-Anschlüsse. Auf der im Juli 2019 erscheinenden VIA-AI-Plattform wird VIA neben dem Quellcode, auch die Dokumentation zur Lösung und deren Zubehörliste zugänglich machen.

VIA stellt damit erweiterte Fahrerassistenzfunktionen der Stufe 2 (Level 2) auf einem Smartphone zur Verfügung. VIA-AI ist mit Advanced Driver Assistance System (ADAS)-Technologien ausgestattet, die schon in VIAs Mobile360-Fahrzeugsystemen für Anwendungen in Bereichen wie öffentliche Verkehrsmittel, Bergbau, Erdarbeiten oder in autonomen Lieferrobotern eingesetzt werden.

Die VIA Mobile360-Fahrzeugsysteme sind flexibel konfigurierbar und lassen sich an eine Vielzahl von Fahrerassistenz- sowie Situationserkennungssysteme und Anwendungen zum autonomen Fahren anpassen. Dabei unterstützen sie Funktionen wie 360°-Videoüberwachung, ADAS, DMS (Driver Management System), NVR und ermöglichen die Fusion von Sensoren.

weitere Informationen