02.08.2017

Skalierbare Y-Leistungsverteiler für Hochvolt-Bordnetze

Leoni stellt die nächste Generation des modularen Baukastensystems für Hochvolt-Leistungsverteilung in Elektro- und Hybridfahrzeugen vor. Das Produkt ist in der Lage, die in Hochvolt-Architekturen immer häufiger notwendige Verteilung von Leistung auf mehrere HV-Aggregate zu bewerkstelligen.

Das Kontaktierungssystem “Grounding Bracket” wird zum Anschluss von geschirmten Leitungen an Hochvoltleistungsverteilern eingesetzt. © Leoni

Mit dem Einsatz eines mehrschichtigen, fest verschlossenen Hybridgehäuses aus Metall und Kunststoff werden die mechanischen und die EMV-Anforderungen erfüllt sowie die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse sichergestellt.

Durch Computersimulationen und 3D-Design konnte der Verteiler laut Hersteller hinsichtlich Größe, Gewicht und Kosten deutlich verbessert werden. Das modulare Design ermöglicht darüber hinaus einen variablen Einsatz der Komponente: Mit teilweise identischen Bauteilen und gleichen Aufbauprinzipien können unterschiedliche Kabelquerschnitte, Abgangsrichtungen und die Anzahl der Ausgänge (Variante: X-Verteiler) realisiert werden.

Das Design des Produkts ist auf zweiadrig geschirmte Hochvolt-Silikonleitungen mit einem Leitungsquerschnitt von 2 x 6 mm² ausgelegt, die höhere Temperaturen ermöglichen. Darüber hinaus ist es auch für unterschiedliche Leitungstypen und Materialien anwendbar. Der einfache Aufbau des Verteilers ermöglicht eine Skalierbarkeit auf weitere Querschnitte wie 2 x 2,5 mm² oder 2 x 4 mm² sowie Einzeladerleitungen. Weiterhin kann der Hochvolt-Verteiler in puncto Temperaturbeständigkeit angepasst werden. Das Bauteil ist aktuell auf eine Spannung von 1.000V ausgelegt.

